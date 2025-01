Vou ter que declarar o Imposto de Renda? Confira grupo isento da obrigação em 2025

Entenda como a reforma do Imposto de Renda pode afetar sua declaração em 2025 e saiba mais sobre a nova faixa de isenção anunciada pelo governo.

Com a recente situação do Imposto de Renda (IR), o governo não implementou mudanças neste ano. A reforma, que ainda será debatida no Congresso Nacional, não deve afetar a tabela progressiva até que o Orçamento de 2025 seja aprovado.

Por conta disso, muitos contribuintes podem se ver livres da obrigação de declarar. O ministro da Economia, Fernando Haddad, anunciou a intenção de aumentar a faixa de isenção para R$ 3.036 em 2025, permitindo que contribuintes com rendimentos de até dois salários mínimos permaneçam isentos.

A mudança está em linha com as diretrizes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas depende da aprovação de um projeto de lei que será enviado após as eleições das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado.

Mudanças no Imposto de Renda: isenção pode subir para R$ 3.036 em 2025, impactando contribuintes com rendimentos de até dois salários mínimos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem está isento do Imposto de Renda este ano?

Para o ano de 2026, há planos de ampliar a isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil mensais, mas essa proposta também precisa do aval do Congresso.

Atualmente, a faixa de isenção é de R$ 2.824, que abrange cerca de 15,8 milhões de brasileiros. A atualização da tabela é importante, sobretudo com o aumento do salário mínimo previsto para 2025, que passará a ser R$ 1.518.

Com o novo valor do salário mínimo, o governo precisa aumentar a faixa de isenção para R$ 3.036, assegurando que os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos não sejam tributados.

Quais são as regras que estão em vigor?

Embora mudanças estejam em discussão, as regras atuais do Imposto de Renda permanecem inalteradas para este ano.

Contribuintes que recebem até R$ 2.824 mensais continuam isentos, devido ao desconto simplificado de R$ 564,80, que reduz a base de cálculo para R$ 2.259,20, se encaixando dentro do limite de isenção.

Para mais detalhes sobre as faixas e deduções, consulte a tabela atualizada que será disponibilizada nas plataformas oficiais do governo.

Deduções e Limites

Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08

Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50

Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34

Por fim, é importante ficar atento às atualizações que podem impactar diretamente a declaração do Imposto de Renda.

Se você se encaixa no perfil que pode ficar isento de declarar, não deixe de acompanhar as notícias sobre o assunto.

Se você se encaixa no perfil que pode ficar isento de declarar, não deixe de acompanhar as notícias sobre o assunto.