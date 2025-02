Isenção do Imposto de Renda pode subir para R$ 5 mil; proposta segue para aprovação

O governo pretende ampliar a isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil. Veja o que já foi decidido e como isso pode afetar os trabalhadores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar sobre o projeto de lei que propõe aumentar a isenção do Imposto de Renda para R$ 5 mil.

A medida faz parte das promessas de campanha feitas em 2022 e busca aliviar a carga tributária sobre os trabalhadores de renda mais baixa.

Durante uma entrevista na última quinta-feira (6), Lula demonstrou confiança na aprovação da proposta, afirmando que a mudança é necessária para garantir mais justiça no sistema tributário.

Lula reforça compromisso com a nova isenção do Imposto de Renda. Proposta está quase pronta e pode trazer mudanças importantes para milhões de brasileiros.(Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Proposta segue para o Congresso

Segundo o presidente, o projeto está praticamente finalizado e deve ser encaminhado para votação em breve. O objetivo é tornar a tributação mais justa, reduzindo o peso dos impostos sobre quem ganha menos.

Para Lula, o sistema atual favorece quem tem salários mais altos, deixando os trabalhadores de renda menor com uma carga maior de impostos proporcionais.

A tramitação da proposta no Congresso deve ser acompanhada de perto, já que essa mudança pode beneficiar um grande número de brasileiros. A expectativa é que a aprovação aconteça tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

Confira também:

Haddad fala sobre ajustes fiscais

No dia 5 de fevereiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que a equipe econômica já finalizou o planejamento para compensar os impactos fiscais da nova faixa de isenção. Agora, a proposta aguarda apenas o aval do Planalto para seguir para votação.

Haddad explicou que, para garantir a isenção para quem recebe até R$ 5 mil, será necessário equilibrar as contas públicas. Ele afirmou que a equipe está preparada, mas a decisão final cabe ao presidente.

O que significa a isenção do Imposto de Renda?

A isenção do Imposto de Renda define o valor máximo que um trabalhador pode ganhar sem precisar pagar o tributo. Atualmente, esse limite gira em torno de dois salários mínimos, o que exclui muitos brasileiros do benefício.

Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu aumentar esse teto para R$ 5 mil, permitindo que mais trabalhadores fiquem livres do desconto mensal do imposto. Apesar de a mudança ainda não ter sido implementada, a expectativa pelo envio do projeto ao Congresso continua alta.

Impactos da proposta na economia

O aumento da faixa de isenção está ligado a um pacote de cortes de gastos apresentado pelo Governo Federal no final do ano passado. Entre as medidas, há ajustes em benefícios sociais, previdenciários e trabalhistas, com o objetivo de equilibrar o orçamento sem comprometer as contas públicas.

Especialistas apontam que mudanças na tributação podem influenciar o câmbio e a inflação, afetando diretamente o preço dos alimentos e o custo de vida da população. O governo está atento a esses fatores e estuda formas de minimizar possíveis impactos na economia.