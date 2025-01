INSS atualizado! Confira a nova tabela de contribuição para autônomos 2025

Novas alíquotas do INSS para 2025. Entenda como o reajuste no salário mínimo impacta os trabalhadores autônomos e a tabela de contribuição.

Os trabalhadores autônomos devem estar atentos às recentes alterações nas alíquotas do INSS que entrarão em vigor em 2025.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a nova tabela de contribuição, que foi ajustada em função do aumento do salário mínimo, que agora é de R$ 1.518,00.

A mudança é de grande importância, uma vez que afeta um amplo espectro de profissionais que atuam de forma independente.

Ademais, as novidades requerem atenção especial para garantir que todos estejam em conformidade com as novas diretrizes.

INSS 2025. Saiba como as mudanças na tabela de contribuição e o aumento do salário mínimo afetam os profissionais autônomos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a nova tabela de contribuição?

A tabela de contribuição revisada traz mudanças significativas nos valores a serem recolhidos. É importante que os autônomos compreendam essas alterações para organizar suas finanças e assegurar a manutenção de seus direitos previdenciários.

Categorias de contribuintes e suas alíquotas

A nova tabela contempla diferentes categorias de contribuintes, cada uma com sua alíquota específica. Confira as principais:

Contribuinte Individual: 20% sobre a base de R$ 1.518,00, resultando em uma contribuição mensal de R$ 303,60.

20% sobre a base de R$ 1.518,00, resultando em uma contribuição mensal de R$ 303,60. Facultativo: mesma alíquota e base do contribuinte individual, também R$ 303,60 por mês.

mesma alíquota e base do contribuinte individual, também R$ 303,60 por mês. Contribuinte Individual (sem aposentadoria por tempo de contribuição): alíquota de 11%, com uma contribuição mensal de R$ 166,98.

alíquota de 11%, com uma contribuição mensal de R$ 166,98. Facultativo (sem aposentadoria por tempo de contribuição): igual à categoria anterior, com alíquota de 11% e contribuição de R$ 166,98.

igual à categoria anterior, com alíquota de 11% e contribuição de R$ 166,98. Facultativo de Baixa Renda: alíquota de 5%, destinado a pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com contribuição mensal de R$ 75,90.

A saber, as mudanças na tabela são diretamente influenciadas pelo aumento do salário mínimo, que é usado como base de cálculo.

Quais são os planos de contribuição disponíveis?

O INSS apresenta diferentes planos de contribuição para atender às variadas necessidades dos trabalhadores autônomos.

Cada plano possui características distintas em relação a alíquotas, bases de cálculo e benefícios oferecidos.

Plano de baixa renda

Destinado a contribuintes de baixa renda inscritos no CadÚnico, este plano oferece:

Alíquota: 5% sobre o salário mínimo.

5% sobre o salário mínimo. Contribuição mensal em 2025: R$ 75,90.

R$ 75,90. Benefícios: aposentadoria por idade, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte.

Plano Simplificado

Este plano é indicado para autônomos que não possuem vínculo empregatício. Suas características incluem:

Alíquota: 11% sobre o salário mínimo.

11% sobre o salário mínimo. Contribuição mensal em 2025: R$ 166,98.

R$ 166,98. Benefícios: abrange a maioria dos benefícios do INSS, exceto aposentadoria por tempo de contribuição.

Plano Normal

O Plano Normal é o mais abrangente, oferecendo uma gama de benefícios previdenciários. Suas principais características incluem:

Alíquota: 20% sobre o salário de contribuição (variando de R$ 1.518,00 a R$ 8.157,41).

20% sobre o salário de contribuição (variando de R$ 1.518,00 a R$ 8.157,41). Contribuição mensal em 2025: de R$ 303,60 a R$ 1.631,48.

de R$ 303,60 a R$ 1.631,48. Benefícios: inclui todos os benefícios do INSS, como aposentadoria por tempo de contribuição.

Quais são as formas de pagamento?

Os autônomos podem optar por recolher suas contribuições de forma mensal ou trimestral, conforme sua conveniência.

O pagamento deve ser feito por meio da Guia da Previdência Social (GPS), que pode ser emitida online ou em agências bancárias.

É fundamental respeitar os prazos de pagamento para evitar multas e juros. O vencimento ocorre sempre no dia 15 do mês subsequente à competência. Por exemplo, a contribuição de janeiro deve ser paga até 15 de fevereiro.

Para quem optar pelo pagamento trimestral, é importante saber que o valor será a soma das contribuições mensais do trimestre. Essa modalidade pode ser vantajosa para profissionais com fluxo de caixa variável durante o ano.

Benefícios previdenciários para autônomos

Contribuir regularmente para o INSS proporciona aos autônomos acesso a uma variedade de benefícios previdenciários essenciais. Esses benefícios podem incluir:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição (disponível apenas no Plano Normal);

Auxílio-doença;

Salário-maternidade;

Pensão por morte para dependentes;

Auxílio-reclusão para dependentes.

É preciso que cada contribuinte conheça os benefícios disponíveis em seu plano de contribuição, permitindo uma escolha informada e adequada às suas necessidades específicas.

Agora que você está atualizado sobre as novas regras do INSS para autônomos em 2025, não perca tempo e comece a se planejar!

Compartilhe essas informações com outros profissionais autônomos e ajude-os a também se adequarem às novas diretrizes previdenciárias. Acompanhe as novidades e garanta que seus direitos estejam sempre protegidos!