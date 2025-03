Está preparado para o Imposto de Renda 2025? Descubra os documentos que você vai precisar

Organize os documentos para a declaração de Imposto de Renda 2025. Confira os itens essenciais para evitar erros e complicações com a Receita Federal.

Todo ano, a declaração de Imposto de Renda se torna uma obrigação para milhões de brasileiros, e em 2025 não será diferente.

Embora muitas pessoas já estejam acostumadas com o processo, é importante lembrar que a preparação antecipada pode evitar erros e problemas com a Receita Federal.

Para garantir que sua declaração seja preenchida corretamente, é necessário reunir uma série de documentos pessoais e financeiros. Saber exatamente o que é preciso pode agilizar o processo e reduzir as chances de imprevistos.

A seguir, confira os principais documentos que você deve ter em mãos para fazer a sua declaração de Imposto de Renda 2025 de forma tranquila e sem complicação.

Quais são os documentos solicitados na declaração do Imposto de Renda?

A primeira etapa para declarar o Imposto de Renda é reunir documentos pessoais. Esses documentos são importantes para a identificação do contribuinte e para o correto preenchimento da declaração.

CPF e RG

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é o número de identificação fiscal utilizado pela Receita Federal, e o Registro Geral (RG) é a identidade oficial do contribuinte. Ambos devem estar atualizados e em boas condições para garantir o processo sem problemas.

Título de Eleitor

O título de eleitor também pode ser exigido pela Receita Federal para comprovar que o contribuinte está regular com suas obrigações eleitorais.

Comprovante de endereço

Um comprovante de endereço atualizado, como uma conta de luz, água ou telefone, é necessário para validar a residência do contribuinte.

Documentos relacionados à renda

Os documentos que comprovam a renda são essenciais para calcular o Imposto de Renda corretamente, já que revelam quanto o contribuinte ganhou ao longo do ano.

Informe de Rendimentos

O informe de rendimentos é um documento fornecido pelo empregador ou fonte pagadora. Ele detalha todos os salários e benefícios recebidos durante o ano e é necessário para declarar corretamente a renda recebida.

Comprovantes de rendimentos de autônomos

Para quem trabalha como autônomo, é necessário apresentar recibos de pagamento ou notas fiscais que comprovem os rendimentos.

Extratos bancários

Os extratos bancários também são importantes, pois ajudam a comprovar as movimentações financeiras do ano. Ter os extratos de todas as contas, incluindo contas correntes e poupanças, facilita o processo de declaração.

Comprovantes de aluguel

Quem recebe rendimentos de aluguel deve apresentar os contratos de locação e recibos de pagamento, já que esses valores também precisam ser informados na declaração.

Documentos relacionados a bens e direitos

Para declarar bens e direitos, é necessário apresentar documentos que comprovem a posse desses bens.

Documentos de imóveis

No caso de imóveis, o contribuinte deve ter a escritura, o contrato de compra e venda ou o IPTU para declarar corretamente a posse e o valor dos bens imóveis.

Documentos de veículos

Quem possui veículos também precisa apresentar o CRLV ou a nota fiscal de compra, com detalhes sobre o veículo, como o valor e as características.

Comprovantes de investimentos

Se o contribuinte possui investimentos, como ações e fundos, deve apresentar os extratos e informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras.

Documentos relacionados a dependentes

Se houver dependentes na declaração, é necessário apresentar documentos que comprovem a relação e as despesas com eles.

Certidão de nascimento ou RG dos dependentes

Para cada dependente, é necessário incluir a certidão de nascimento ou o RG, de forma a comprovar quem são as pessoas incluídas na declaração.

Comprovantes de despesas com dependentes

Se o contribuinte tiver despesas médicas ou educacionais com dependentes, é importante ter os comprovantes dessas despesas para aproveitá-las como deduções.

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia

Caso o contribuinte pague pensão alimentícia, é necessário apresentar os comprovantes de pagamento para que esse valor seja deduzido na declaração.

Documentos relacionados a rendimentos no exterior

Quem possui rendimentos ou bens no exterior também precisa apresentar documentos específicos para declarar corretamente esses valores.

Comprovantes de rendimentos recebidos no exterior

Se o contribuinte recebeu salários ou aluguéis fora do Brasil, deve apresentar comprovantes desses rendimentos para a Receita Federal.

Extratos de contas bancárias no exterior

Caso possua contas bancárias fora do país, o contribuinte deve apresentar os extratos dessas contas, com saldo em 31 de dezembro do ano-calendário.

Comprovantes de bens e direitos no exterior

Se o contribuinte possui bens, como imóveis, fora do Brasil, é necessário fornecer documentos que provem a posse e o valor desses bens.

Documentos relacionados a heranças e doações

Heranças ou doações recebidas também precisam ser declaradas, e, para isso, alguns documentos são necessários.

Formal de partilha ou escritura de inventário

Em caso de herança, o formal de partilha ou a escritura de inventário deve ser apresentado para comprovar a transferência de bens.

Comprovantes de doações recebidas

Caso o contribuinte tenha recebido doações, os comprovantes de recebimento são necessários para garantir que esses valores sejam declarados corretamente.

Comprovantes de pagamento de impostos sobre heranças e doações

Se foi pago imposto sobre heranças ou doações (ITCMD), o contribuinte deve fornecer os comprovantes de pagamento para regularizar a situação.

Como evitar problemas com a Receita Federal?

Estar bem informado sobre todos os documentos necessários para a declaração de Imposto de Renda pode evitar problemas com a Receita Federal.

É importante reunir todos os papéis de forma organizada e, se necessário, buscar o auxílio de um especialista para garantir que tudo esteja correto.