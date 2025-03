Você sabia? Descubra como consultar seu benefício do INSS e entenda o calendário de março

Acompanhe o calendário de pagamentos do INSS e saiba como consultar seu benefício. Organize-se para não perder nenhuma data importante.

Em março, os beneficiários do INSS devem ficar atentos ao calendário de pagamentos, que é uma parte importante para o planejamento financeiro de quem depende do benefício.

Saber a data exata do pagamento ajuda no controle das finanças e no cumprimento de compromissos. Para quem recebe o INSS, é importante se organizar com antecedência para evitar imprevistos.

Abaixo, aprenda a consultar o valor do benefício, confira o calendário de pagamentos e tire algumas dúvidas frequentes sobre o INSS.

Informe-se sobre os pagamentos do INSS em março e descubra como consultar seu benefício. Fique atento às datas e organize suas finanças. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como consultar o valor do benefício?

Quem recebe o INSS tem à disposição diferentes formas para consultar o valor do seu benefício. É possível acessar as informações pela internet, pelo telefone ou diretamente nas agências físicas.

Atendimento digital

O atendimento digital é uma opção prática, que pode ser acessada pelo site e aplicativo Meu INSS. Entre os benefícios desse atendimento estão:

Disponibilidade 24 horas , todos os dias da semana;

, todos os dias da semana; Acesso a uma variedade de serviços sem sair de casa;

sem sair de casa; Redução de filas e tempo de espera.

Para usar o atendimento digital, é necessário ter uma conta no gov.br, que funciona como um login único para diversos serviços do governo.

Atendimento telefônico

Outra opção para consultar informações é o atendimento telefônico pelo número 135. Esse serviço é indicado para quem prefere conversar com um atendente ou precisa de orientações mais detalhadas. Ao ligar, tenha em mãos documentos como o CPF e o número do benefício, para facilitar a consulta.

Atendimento presencial

Se a consulta não puder ser feita de forma digital ou telefônica, a opção é o atendimento presencial nas agências do INSS. Para ser atendido de maneira eficiente, é preciso:

Agendar o atendimento previamente, seja pelo site, aplicativo ou telefone;

previamente, seja pelo site, aplicativo ou telefone; Comparecer na data e horário agendados ;

; Levar toda a documentação necessária.

O agendamento ajuda a reduzir o tempo de espera e melhora a qualidade do atendimento.

Aproveite e confira:

Como é organizado o calendário de pagamentos do INSS?

O calendário de pagamentos do INSS é organizado em duas categorias principais, de acordo com o valor do benefício:

Benefícios de até um salário mínimo; Benefícios acima de um salário mínimo.

Essa divisão facilita o pagamento de um grande número de beneficiários, especialmente aqueles que recebem até o valor de um salário mínimo.

Benefícios de até um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os pagamentos são feitos de acordo com o número final do cartão de benefício (sem considerar o dígito verificador). O cronograma para março de 2025 começa no dia 25 de março e vai até 7 de abril. As datas são as seguintes:

Número final 1 : 25 de março;

: 25 de março; Número final 2 : 26 de março;

: 26 de março; Número final 3 : 27 de março;

: 27 de março; Número final 4 : 28 de março;

: 28 de março; Número final 5 : 31 de março;

: 31 de março; Número final 6 : 1 de abril;

: 1 de abril; Número final 7 : 2 de abril;

: 2 de abril; Número final 8 : 3 de abril;

: 3 de abril; Número final 9 : 4 de abril;

: 4 de abril; Número final 0: 7 de abril.

Benefícios acima de um salário mínimo

Para quem recebe valores superiores a um salário mínimo, o pagamento tem um calendário diferente. Os pagamentos começam no 1º de abril e vão até 7 de abril. As datas são organizadas de acordo com os números finais do benefício:

Números finais 1 e 6 : 1 de abril;

: 1 de abril; Números finais 2 e 7 : 2 de abril;

: 2 de abril; Números finais 3 e 8 : 3 de abril;

: 3 de abril; Números finais 4 e 9 : 4 de abril;

: 4 de abril; Números finais 5 e 0: 7 de abril.

Perguntas frequentes sobre o INSS

Muitas dúvidas surgem entre os beneficiários do INSS. Vamos esclarecer algumas das perguntas mais comuns.

Quais são os benefícios pagos pelo INSS?

O INSS oferece diversos benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, entre outros. Cada um desses benefícios tem suas próprias condições e exigências para ser acessado.

O que fazer se o pagamento do meu benefício atrasar?

Se o pagamento não ocorrer na data prevista, o beneficiário deve entrar em contato com a central de atendimento pelo número 135 ou verificar no Meu INSS se há algum problema com o cadastro ou o processo de pagamento.

Como pedir revisão de benefício do INSS?

Caso o beneficiário perceba que o valor do benefício está incorreto, é possível solicitar uma revisão do cálculo. Isso pode ser feito pelo site Meu INSS ou entrando em contato com a central de atendimento. A revisão pode ser necessária se houver erros no cálculo ou problemas com o tempo de contribuição.

Fique atento!

Com o calendário de pagamentos e as opções de consulta explicados, é importante que você se organize para evitar imprevistos. Compartilhe essas informações com outros beneficiários e mantenha-se informado para aproveitar ao máximo seus direitos.