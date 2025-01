Como fazer a Prova de Vida? Fique de olho nas atualizações divulgadas pelo INSS

Saiba tudo sobre a prova de vida do INSS em 2025: como funciona o novo modelo que dispensa visitas presenciais.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reafirma que a prova de vida, importante para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, continua em vigor em 2025 e não está suspensa.

Dito isso, é necessário que os beneficiários estejam cientes de que não precisam se deslocar até as agências da Previdência para realizar essa comprovação.

Desde janeiro de 2023, o INSS vem implementando um novo modelo que facilita a verificação da condição dos beneficiários.

O procedimento agora é feito através de cruzamento de dados em bases governamentais, eliminando a necessidade de ir pessoalmente a bancos ou unidades do INSS para comprovar a vida.

Como funciona a Prova de Vida?

A prova de vida é um procedimento que assegura que o beneficiário continua elegível para receber seus benefícios previdenciários.

O INSS esclarece que, atualmente, não haverá bloqueio de benefícios caso a comprovação não seja realizada. Uma nova portaria sobre o assunto deve ser divulgada em breve.

Segundo Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, O INSS tem o dever de realizar a verificação de que os beneficiários estão vivos.

Para isso, utilizamos cruzamentos de informações com diversas bases governamentais e estamos ampliando parcerias para fortalecer essa análise.

Atualmente, os dados utilizados para a comprovação incluem:

Acessos ao Meu INSS com selo ouro;

Operações em bancos , como saques ou empréstimos, que exigem identificação biométrica;

, como saques ou empréstimos, que exigem identificação biométrica; Comparecimento às agências do INSS para serviços, seja presencialmente ou via telemedicina ;

; Atualizações no Cadastro Único (CadÚnico), desde que feitas pelo responsável familiar.

ATENÇÃO! Golpes relacionados à Prova de Vida ganham força

É importante estar atento, pois o INSS também alerta sobre golpes que visam enganar beneficiários em relação à prova de vida.

Desde abril de 2024, foram identificadas tentativas de fraudes, onde golpistas se fazem passar por servidores do INSS para solicitar documentos ou realizar visitas não autorizadas.

Além disso, o INSS enfatiza que não envia mensagens SMS com solicitações de documentos ou números de telefone para realizar a prova de vida. Os beneficiários devem redobrar a atenção para evitar cair em armadilhas.

Se você é beneficiário do INSS, é fundamental seguir as orientações oficiais. A prova de vida é realizada automaticamente, e não há necessidade de deslocamento ou fornecimento de dados fora dos canais oficiais do Meu INSS ( https://meu.inss.gov.br/ ). Mantenha-se informado e proteja-se contra fraudes!

