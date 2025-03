Boa notícia! Brasileiros podem sacar R$ 1 mil pelo CadÚnico; não perca essa chance

O programa Pé de Meia oferece até R$ 9.200 para estudantes de ensino médio. Conheça os critérios e benefícios disponíveis para quem cumpre as exigências.

O programa Pé de Meia foi criado pelo Governo Federal em 2024 para ajudar jovens de baixa renda. Ele oferece um benefício financeiro para estudantes de ensino médio que estão cadastrados no CadÚnico e atendem a alguns critérios de desempenho escolar.

O objetivo é apoiar esses alunos durante sua trajetória escolar, com um incentivo para que continuem os estudos e se dediquem ao aprendizado.

Recentemente, o governo liberou um pagamento inicial de R$ 1.000 para estudantes do ensino médio público que conseguiram aprovação no ano letivo.

O valor é depositado diretamente em uma conta digital criada pela Caixa Econômica Federal, especialmente para o beneficiário. Além desse pagamento inicial, o programa oferece repasse mensal para incentivar a permanência dos alunos na escola e a continuidade de seus estudos.

Jovens de baixa renda podem receber até R$ 9.200 com o programa Pé de Meia. Entenda como funciona e como aproveitar os benefícios financeiros. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode sacar os R$ 1.000?

Este benefício financeiro é destinado aos estudantes que concluíram o ano letivo com aprovação, independentemente do ano do ensino médio que estejam cursando (1º, 2º ou 3º ano).

Portanto, os alunos podem ser de qualquer ano do ensino médio, desde que atendam aos critérios exigidos pelo programa.

Além do pagamento inicial de R$ 1.000, o programa também oferece valores mensais adicionais. Os estudantes que mantêm uma frequência mínima de 80% nas aulas, por exemplo, recebem R$ 200 a mais por mês.

Outro incentivo é oferecido para os alunos que finalizam o ensino médio e participam das duas provas do Enem. Para esses, o programa concede R$ 200 extras.

Aproveite e veja:

Qual é o total que o aluno pode receber?

Ao longo dos três anos de ensino médio, um estudante que cumpra todas as exigências do programa pode acumular um total de R$ 9.200 em sua conta poupança.

Isso leva em consideração os R$ 1.000 iniciais, os R$ 200 mensais e os R$ 200 extras por participar do Enem. Portanto, se o aluno atingir todas as metas e requisitos, o valor total pode ser significativo ao longo de sua jornada escolar.

É importante destacar que, para ter acesso a esses benefícios, o aluno precisa estar regularmente inscrito no CadÚnico e cumprir as metas estabelecidas pelo programa.

O CadÚnico é uma ferramenta importante que ajuda a identificar as pessoas em situação de vulnerabilidade e garantir que os benefícios cheguem às que realmente precisam.

Ainda não recebe o Pé de Meia?

Se você se enquadra nos critérios do programa, aproveite essa oportunidade única. O Pé de Meia é uma chance valiosa para apoiar a educação de jovens em situação de vulnerabilidade financeira.

Esse incentivo pode transformar a vida de muitos estudantes, proporcionando não apenas uma ajuda financeira, mas também o estímulo para seguir com os estudos e alcançar novos objetivos. Compartilhar essa informação pode ser um passo importante para ajudar mais pessoas a se beneficiarem.

Fique atento às datas de inscrição e aos requisitos do programa. Garanta que você, ou alguém que você conhece, possa aproveitar esse auxílio e aproveitar ao máximo essa oportunidade para continuar os estudos. Afinal, a educação é um caminho importante para um futuro melhor!