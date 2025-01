INSS atualiza valor do salário-família em 2025: confira as novas regras

INSS 2025. Confira as mudanças nos benefícios, incluindo o aumento do teto previdenciário, o novo piso salarial e os ajustes no salário-família.

A Portaria publicada no Diário Oficial da União em 13 de janeiro trouxe as atualizações para os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que entrarão em vigor em 2025.

Entre as principais mudanças, destaca-se o aumento no teto previdenciário, que passa de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,41. Além disso, houve um ajuste no valor da cota do salário-família.

Os benefícios para aqueles que recebem acima do salário mínimo terão um reajuste de 4,77%, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos últimos 12 meses. Para os auxílios no valor de um salário mínimo, o reajuste seguirá o novo piso nacional, fixado em R$ 1.518 para 2025.

Qual é o novo valor do salário-família 2025?

O salário-família é ajustado anualmente pelo INSS. A partir de 1º de janeiro de 2025, o valor por dependente será de R$ 65 para crianças de até 14 anos, exceto para aquelas consideradas inválidas.

O valor será proporcional aos dias trabalhados durante os meses de admissão e demissão. Os dependentes que podem ser incluídos são filhos, enteados, menores sob tutela e dependentes inválidos de qualquer idade.

Quem tem direito ao salário-família?

O benefício é destinado a quem recebe remuneração mensal de até R$ 1.906,04. Para ter direito, o trabalhador deve atender aos seguintes critérios:

Ser aposentado por incapacidade permanente (invalidez) ou estar recebendo auxílio por incapacidade temporária (doença);

Ter filhos de até 14 anos com carteira de vacinação atualizada e frequência escolar regular;

Ter dependentes inválidos, independentemente da idade.

Aqueles que retornam à atividade remunerada após a aposentadoria e continuam contribuindo para o INSS também têm direito ao benefício.

Além disso, homens aposentados com mais de 65 anos e mulheres com mais de 60 anos podem solicitar o benefício, desde que atendam aos critérios de dependência.

Como solicitar o salário-família?

A solicitação deve ser feita diretamente ao empregador para os empregados. Trabalhadores avulsos devem pedir junto ao sindicato ou órgão gestor de mão de obra.

Aqueles que recebem benefícios como auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por idade rural devem solicitar diretamente ao INSS.

O processo de solicitação pode ser realizado pelo portal Meu INSS, onde o trabalhador deve acessar o site, informar CPF e senha, selecionar a opção Novo Pedido e seguir as orientações.

Quais documentos são necessários para a solicitação?

Os documentos exigidos para a solicitação do salário-família incluem RG, CPF e Carteira de Trabalho, além de:

Certidão de nascimento dos dependentes;

Caderneta de vacinação (para crianças de até 6 anos);

Comprovante de frequência escolar (para crianças a partir de 7 anos); e

Documentos que comprovem a invalidez de dependentes maiores de 14 anos.

Além disso, a renovação do benefício requer a atualização anual da carteira de vacinação (em novembro) e a comprovação de frequência escolar semestral, em maio e novembro.