TV DIGITAL DE GRAÇA! Veja como conseguir seu kit sem pagar nada

Famílias inscritas no Bolsa Família poderão receber antenas digitais gratuitas. Veja como funciona o programa e quem tem direito ao benefício em 2025.

O governo anunciou uma nova iniciativa para garantir que famílias de baixa renda continuem tendo acesso à TV digital de qualidade. Em 2025, beneficiários do Bolsa Família poderão receber kits gratuitos de antena digital.

A medida faz parte da modernização do sistema de telecomunicações e busca evitar que essas famílias fiquem sem acesso à televisão após o desligamento do sinal analógico.

O programa também tem o objetivo de promover a inclusão digital, permitindo que mais pessoas tenham acesso a informações, entretenimento e serviços públicos transmitidos pela televisão.

O governo confirmou a distribuição de antenas digitais para beneficiários do Bolsa Família. Saiba como garantir seu kit e continuar assistindo à TV. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o kit de antena digital gratuito?

O kit de antena digital permite que televisores antigos, que ainda utilizam o sinal analógico, recebam transmissões digitais com mais qualidade. Isso significa imagens mais nítidas, som melhor e maior estabilidade no sinal.

Confira também:

O que acompanha o kit?

Os equipamentos fornecidos pelo governo incluem:

Antena digital interna ou externa

Conversor de sinal digital

Cabos de conexão

Controle remoto para o conversor

Manual de instruções

O conversor é o principal item do kit. Ele é responsável por transformar o sinal digital para que televisores mais antigos consigam exibir os canais normalmente.

Mesmo sendo distribuído gratuitamente, o kit segue normas de qualidade da Anatel e oferece boa durabilidade. Caso apresente defeitos, os beneficiários poderão contar com garantia do fabricante.

Quem pode receber o kit de antena digital?

Para ser beneficiado, é necessário cumprir alguns requisitos.

Critérios de elegibilidade:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)

Ser beneficiário ativo do Bolsa Família

Residir em uma região onde o sinal analógico será desligado

Ter um televisor sem conversor digital embutido

O governo cruza os dados do CadÚnico para identificar automaticamente as famílias elegíveis. Por isso, manter o cadastro atualizado é essencial para garantir o benefício.

Casos especiais:

Além dos beneficiários do Bolsa Família, algumas famílias cadastradas no CadÚnico e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica também poderão ser contempladas.

Quantidade por domicílio:

Cada residência terá direito a apenas um kit gratuito, independentemente do número de televisores.

Como solicitar o kit de antena digital?

A distribuição dos equipamentos será feita de maneira automatizada, sem necessidade de um pedido formal na maioria dos casos.

Como funciona o processo:

Verificação automática – O governo identifica quem tem direito ao kit com base no CadÚnico. Notificação dos beneficiários – As famílias selecionadas serão informadas por meio de: Mensagem no extrato do Bolsa Família

SMS para o telefone cadastrado

Carta enviada ao endereço registrado Agendamento da instalação – Após a confirmação do interesse, o beneficiário poderá marcar uma data para a entrega e instalação do kit. Um técnico será responsável por fazer a instalação corretamente.

O que fazer se não receber a notificação?

Caso a família acredite que tem direito ao kit, mas não tenha sido informada, é recomendado procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para verificar a situação do cadastro e, se necessário, atualizar os dados.

O programa permitirá que milhares de famílias continuem assistindo à TV com qualidade, garantindo acesso à programação digital e evitando exclusão no período de transição do sinal analógico para o digital.