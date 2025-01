Reforma Tributária afeta os benefícios para Inscritos no Cadastro Único? Entenda!

Reforma tributária sancionada. Descubra como o novo sistema de cashback e a isenção de impostos para itens da cesta básica impactam os brasileiros.

A recente sanção do Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 68/2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa um marco importante para o Brasil.

Em síntese, a nova legislação, que estabelece a reforma tributária sobre consumo, introduz mudanças que prometem impactar positivamente a vida de milhões de brasileiros.

Nesse contexto, nem mesmo aqueles que estão registrados no Cadastro Único. Entre as inovações mais relevantes estão a criação do sistema de cashback e a isenção total de impostos para itens essenciais da cesta básica.

Como a reforma Tributária afeta os inscritos no CadÚnico?

Uma das novidades mais esperadas da reforma tributária é o sistema de cashback. Este mecanismo tem como objetivo devolver uma parte dos impostos pagos às famílias inscritas no Cadastro Único.

Como funciona o cashback?

O sistema funcionará como um reembolso de parte dos impostos pagos em compras e serviços essenciais.

Isso significa que uma fração do valor gasto em impostos será devolvida ao consumidor, especialmente em contas de água, luz, saneamento e gás.

Quem são os beneficiários?

O foco do cashback será nas famílias de baixa renda que estão no Cadastro Único, buscando aliviar a carga tributária e promover uma distribuição mais justa da carga fiscal no país.

Isenção de impostos na Cesta Básica

Outra mudança da reforma tributária é a isenção total de impostos sobre itens da cesta básica.

Quais itens estão isentos?

Os alimentos que se enquadram na isenção incluem arroz, feijão, carnes, farinhas, açúcar, macarrão, pão comum, leite, ovos, frutas e legumes. Além disso, produtos como óleo de cozinha e margarina também não terão impostos.

Como isso afetará os preços?

Espera-se que a isenção resulte em uma redução nos preços dos produtos essenciais, aumentando o poder de compra das famílias e permitindo acesso a uma alimentação mais saudável e diversificada.

Quais são os desafios para o varejo?

Para que essa isenção se concretize, o setor varejista precisará ajustar seus sistemas e práticas, garantindo que os benefícios cheguem efetivamente ao consumidor final.

Simplificação do sistema tributário

A reforma tributária também promete simplificar o sistema tributário brasileiro, diminuindo a complexidade e a burocracia para empresas e consumidores.

Unificação de impostos

Uma das principais mudanças é a substituição gradual de vários impostos, como PIS, Cofins, IOF-Seguros, IPI, ICMS e ISS, por dois novos tributos: o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

Redução da cumulatividade

A nova estrutura tributária busca eliminar a cumulatividade de impostos, um problema que tem onerado a produção e o consumo no Brasil. Isso deve criar uma cadeia produtiva mais eficiente e, potencialmente, resultar em preços mais baixos para o consumidor final.

Desafios de transição

A transição para o novo sistema tributário será gradual, com um período de adaptação previsto até 2027. Durante este tempo, a colaboração entre o governo e o setor privado será essencial para garantir uma mudança eficaz.

Com essas reformas, espera-se que a vida de milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único melhore consideravelmente.

A combinação de cashback e isenção de impostos é uma estratégia poderosa para aliviar a carga financeira das famílias mais vulneráveis.

