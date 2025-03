Inacreditável! Novos grupos liberados para o saque-aniversário do FGTS em 2025! Veja se você é um dos sortudos

Saiba tudo sobre o saque-aniversário do FGTS. Conheça as datas de pagamento e como aproveitar esse benefício financeiro em 2025.

Em 2025, o saque-aniversário do FGTS se tornou uma opção mais acessível para muitos trabalhadores. A modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do saldo de seu Fundo de Garantia todos os anos, no mês do seu aniversário.

Porém, para que o saque seja feito corretamente, é importante que o trabalhador esteja atento aos prazos estabelecidos e à situação do sistema do FGTS, que atualmente enfrenta algumas dificuldades técnicas.

Nas linhas abaixo, vamos explicar como funciona o saque-aniversário, quem pode retirar e como garantir que você aproveite essa oportunidade sem perder os prazos.

O saque-aniversário do FGTS pode ser uma boa alternativa para sua organização financeira.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parte de seu saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

Diferente do saque-rescisão, que acontece em casos de demissão sem justa causa, esse saque é opcional. O trabalhador deve escolher essa alternativa caso queira liberar o valor do seu FGTS todo ano, sendo assim, quem não aderir ao saque-aniversário, só poderá retirar os recursos em caso de demissão.

Quem pode sacar?

Aqueles que já optaram pelo saque-aniversário devem verificar o calendário de saques para garantir que o valor seja retirado no mês correspondente. O calendário de 2025 é o seguinte:

Janeiro : de 2 de janeiro a 31 de março

: de 2 de janeiro a 31 de março Fevereiro : de 3 de fevereiro a 30 de abril

: de 3 de fevereiro a 30 de abril Março : de 3 de março a 30 de maio

: de 3 de março a 30 de maio Abril : de 1º de abril a 30 de junho

: de 1º de abril a 30 de junho Maio : de 2 de maio a 31 de julho

: de 2 de maio a 31 de julho Junho : de 2 de junho a 29 de agosto

: de 2 de junho a 29 de agosto Julho : de 1º de julho a 30 de setembro

: de 1º de julho a 30 de setembro Agosto : de 1º de agosto a 31 de outubro

: de 1º de agosto a 31 de outubro Setembro : de 1º de setembro a 28 de novembro

: de 1º de setembro a 28 de novembro Outubro : de 1º de outubro a 30 de dezembro

: de 1º de outubro a 30 de dezembro Novembro : de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Todavia, é importante deixar claro que o sistema do FGTS tem enfrentado dificuldades técnicas e a normalização do serviço deve ocorrer somente após o Carnaval de 2025.

Isso pode causar dificuldades para quem tenta acessar seus saldos ou serviços online. Fique atento para não perder o prazo do seu saque.

Como aproveitar o saque-aniversário?

Se você se encaixa no novo grupo que tem direito ao saque-aniversário, verifique sua elegibilidade e consulte o calendário de 2025.

O saque-aniversário pode ser uma excelente forma de organizar suas finanças e ajudar a equilibrar o orçamento. Não deixe de compartilhar essa informação com amigos e familiares que também podem aproveitar essa oportunidade.

Ao se planejar para retirar os valores, é possível usar o saque-aniversário como uma ferramenta de gestão financeira, ajudando a organizar o orçamento e alcançar os objetivos estabelecidos.

Lembre-se de consultar o sistema do FGTS para mais informações e verificar qualquer mudança no cronograma de pagamentos.