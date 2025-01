PÉSSIMA notícia! Bolsa Família paga benefício reduzido para mais de 2 milhões de cidadãos

Mais de 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família tiveram pagamentos reduzidos em janeiro, com média de R$ 386 por família.

O governo federal anunciou que, em janeiro, mais de 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família tiveram seus pagamentos reduzidos.

O programa retomou os pagamentos a mais de 20 milhões de famílias no último dia 20 de janeiro. Os repasses, por sua vez, seguirão até o final do mês. No entanto, um número considerável de beneficiários verá uma diminuição em seus valores.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 110 mil novas famílias foram incluídas na chamada regra de proteção.

Isso se soma a mais de 2,4 milhões de famílias que já estavam recebendo valores abaixo da média do programa, que é de R$ 600. Em janeiro de 2025, essas famílias receberão, em média, apenas R$ 386.

O que é a regra de proteção?

A regra de proteção é uma estratégia adotada pelo governo para garantir algum suporte a famílias que experimentam um aumento em sua renda per capita, mas que ainda necessitam de assistência.

Quando a renda de uma família ultrapassa o limite permitido, ela pode continuar recebendo o Bolsa Família, mas com valores reduzidos.

O objetivo é fornecer suporte por até dois anos, permitindo que essas famílias se ajustem a suas novas realidades financeiras.

O Ministério esclareceu que, apesar da redução, as famílias ainda receberão 50% do valor do benefício original, incluindo adicionais por gestantes, nutrizes e crianças.

Como funciona a regra de proteção do Bolsa Família?

De acordo com as diretrizes do Bolsa Família, existem três cenários principais que podem ocorrer quando a renda per capita de uma família aumenta:

Quando a renda é elevada para um valor menor do que R$ 218: nesse caso, a família continua recebendo o Bolsa Família sem alterações, pois a renda ainda está dentro dos limites permitidos.

nesse caso, a família continua recebendo o Bolsa Família sem alterações, pois a renda ainda está dentro dos limites permitidos. Quando a renda é elevada para algo entre R$ 219 e R$ 759: aqui, a família entra na Regra de Proteção, recebendo o benefício de forma reduzida por mais dois anos. Se a renda voltar a cair, o valor retornará ao patamar normal.

aqui, a família entra na Regra de Proteção, recebendo o benefício de forma reduzida por mais dois anos. Se a renda voltar a cair, o valor retornará ao patamar normal. Quando a renda é elevada para mais de R$ 759: neste cenário, a família é automaticamente retirada do programa, pois o governo considera que não necessita mais do auxílio, abrindo espaço para novos beneficiários.

Quem recebe Bolsa Família nesta quarta-feira (22)?

Na quarta-feira, 22 de janeiro, os beneficiários com NIS final 3 estão recebendo seus pagamentos. Os valores já estão disponíveis desde as primeiras horas da manhã e podem ser movimentados de diversas formas.

Os beneficiários podem utilizar o aplicativo oficial do Caixa Tem para gerenciar seus pagamentos, realizar transferências, gerar códigos para saques e pagar contas sem sair de casa.

Para quem prefere o atendimento presencial, é possível ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento de identificação com foto.

É importante que os beneficiários estejam atentos às mudanças e saibam como gerenciar seus recursos. Se você se enquadra em alguma das situações mencionadas, verifique se sua família está na lista e qual será o impacto no valor do seu benefício.

É importante que os beneficiários estejam atentos às mudanças e saibam como gerenciar seus recursos. Se você se enquadra em alguma das situações mencionadas, verifique se sua família está na lista e qual será o impacto no valor do seu benefício.