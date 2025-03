CAOS NO INSS! Atraso nas aposentadorias e auxílios revolta beneficiários

O número de pedidos no INSS bateu recorde e já ultrapassa 2 milhões. Veja o motivo da demora e como acompanhar a análise do seu benefício.

No final de 2024, o número de benefícios pendentes no INSS atingiu quase 2 milhões de requerimentos, marcando o maior volume desde 2020.

O aumento expressivo na fila foi causado por uma série de fatores, incluindo greves de servidores e um crescimento nos pedidos de aposentadoria e auxílios.

Além disso, a falta de relatórios mensais atualizados sobre os processos tem gerado preocupações. Esses documentos costumam ser divulgados em até 45 dias após o mês de referência, mas até o início de 2025, o último relatório disponível ainda era de setembro de 2024.

Com o aumento no número de pedidos, segurados do INSS enfrentam prazos mais longos para receber benefícios.

Greve dos servidores contribuiu para o aumento da fila

A paralisação dos servidores do INSS, que ocorreu entre julho e setembro de 2024, teve um impacto direto no aumento da fila de espera.

Durante esse período, mais de 445 mil requerimentos ficaram sem análise. Nos meses seguintes, entre outubro e novembro, o volume de pedidos cresceu em mais 186,2 mil, resultando em um tempo médio maior para concessão de benefícios.

O tempo de espera, que era de 34 dias em julho, subiu para 39 dias em novembro. Com o grande número de pedidos acumulados, os segurados passaram a enfrentar atrasos ainda maiores na liberação dos benefícios.

Aumento no número de solicitações pressiona o sistema

Outro fator que contribuiu para o crescimento da fila foi o aumento no número de requerimentos recebidos pelo INSS.

Em 2024, o instituto passou a receber cerca de 1,4 milhão de novos pedidos por mês, superando a média do ano anterior. Em alguns períodos, esse número ultrapassou 1,6 milhão de solicitações, sobrecarregando o sistema.

Entre os pedidos que aguardavam análise em novembro de 2024, cerca de 1,6 milhão dependiam de perícia médica ou análise administrativa.

Outros 365,5 mil segurados ainda precisavam apresentar documentos para completar seus processos. Enquanto os pedidos que dependiam do INSS aumentaram, aqueles que aguardavam informações dos segurados diminuíram.

Medidas do governo para controlar a fila de espera

Diante do crescimento da fila, o governo tem avaliado mudanças nas regras operacionais do INSS para evitar a sobrecarga no sistema.

Uma das estratégias analisadas é a restrição da apresentação de múltiplos requerimentos em casos específicos, como pedidos simultâneos de diferentes benefícios.

O objetivo dessa medida seria evitar que um mesmo segurado tenha mais de um processo aberto ao mesmo tempo, o que pode aumentar ainda mais a fila de espera.

Além disso, há um esforço para acelerar a análise de documentos e a realização de perícias médicas, que representam a maior parte dos pedidos pendentes.

Com a fila do INSS atingindo níveis recordes, é importante que os segurados acompanhem a situação de seus pedidos e fiquem atentos a qualquer atualização sobre seus processos.

Manter a documentação em dia e conhecer as regras pode evitar atrasos desnecessários na concessão dos benefícios.