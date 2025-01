Caixa AMPLIA a lista de cidades e libera até R$ 6.220 através do Fundo de Garantia; veja como sacar

Caixa amplia o saque do FGTS em casos de calamidade para trabalhadores de áreas atingidas por desastres naturais. Confira quem pode receber até R$ 6.220.

A Caixa Econômica Federal anunciou uma importante expansão no programa de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para situações de calamidade.

A iniciativa visa proporcionar um suporte financeiro essencial a trabalhadores que residem em áreas atingidas por desastres naturais, permitindo o acesso a valores de até R$ 6.220 por conta vinculada.

A inclusão de novos municípios é um passo significativo para aliviar os impactos econômicos causados por eventos climáticos extremos.

Saiba como a expansão do saque do FGTS para calamidades ajuda trabalhadores em áreas afetadas por desastres naturais. Veja os valores e os municípios incluídos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas cidades autorizadas ao saque?

Com a atualização, a lista de localidades elegíveis para o saque FGTS em situações de calamidade agora inclui um total de 63 cidades em vários estados do Brasil. Entre as mais recentes adições, destacam-se:

Minas Gerais: Antônio Carlos, Capelinha e Raul Soares

Antônio Carlos, Capelinha e Raul Soares Santa Catarina: Palma Sola

Palma Sola Paraná: Dois Vizinhos, Enéas Marques e Santa Cruz de Monte Castelo

Lista completa de cidades e prazos

As cidades contempladas possuem prazos específicos para solicitação do saque. Aqui estão alguns exemplos:

Gandu (BA): até 03/03/2025

até 03/03/2025 Três Ranchos (GO): até 27/01/2025

até 27/01/2025 Antônio Carlos (MG): até 14/04/2025

até 14/04/2025 Dois Vizinhos (PR): até 10/04/2025

até 10/04/2025 Amaral Ferrador (RS): até 23/01/2025

É fundamental que os trabalhadores estejam atentos aos prazos para garantir o acesso ao benefício dentro do período estipulado.

Critérios de elegibilidade

Para poder solicitar o saque FGTS em situação de calamidade, os trabalhadores devem atender a certos critérios, tais como:

Residência em município oficialmente declarado em estado de calamidade pública

Saldo disponível na conta do FGTS

Não ter realizado saque por motivo de calamidade nos últimos 12 meses, exceto em casos especiais

Como solicitar o saque?

A Caixa simplificou o processo de solicitação, permitindo que os trabalhadores realizem o pedido diretamente pelo aplicativo FGTS.

O método elimina a necessidade de visitar agências, tornando o processo mais rápido e acessível. Os passos para solicitar o saque são:

Acessar o aplicativo FGTS e selecionar a opção Solicitar Saque Escolher Calamidade Pública como motivo do saque Selecionar o município afetado na lista disponível Anexar a documentação necessária, que inclui: Documento de identidade

Comprovante de residência emitido nos últimos 120 dias

Fotografia do solicitante segurando o documento de identidade

Após a solicitação, a Caixa analisará o pedido e os valores aprovados serão depositados na conta bancária indicada pelo trabalhador.

Impacto do saque FGTS

O saque do FGTS em situações de calamidade é uma ação crucial para auxiliar famílias e indivíduos que enfrentam desastres naturais. Os recursos podem ser usados para:

Realizar reparos em residências danificadas

Substituir itens essenciais perdidos durante o desastre

Cobrir despesas emergenciais

Retomar a normalidade na vida cotidiana

A disponibilização desses recursos reforça o papel do FGTS como uma rede de proteção social, especialmente em momentos de crise.

Se você reside em uma das cidades listadas e se enquadra nos critérios, não perca a oportunidade de solicitar o seu saque. Informe-se, compartilhe essa notícia e ajude outras pessoas que também podem se beneficiar desse apoio!