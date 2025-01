Saque-Aniversário do FGTS: vale a pena solicitar?

Saque-aniversário do FGTS movimentou R$ 43,3 bilhões em 2024; saiba como usar essa modalidade de forma consciente.

No último ano, aproximadamente 6,2 milhões de pessoas optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Essa modalidade permite a retirada parcial do saldo do FGTS, com dados da Caixa Econômica Federal revelando que cerca de 29,2 milhões de trabalhadores sacaram mais de R$ 43,3 bilhões em 2024.

Apesar de sua popularidade, é crucial que os trabalhadores utilizem essa opção de maneira consciente, já que o saque-aniversário foi criado para situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel ou tratamento de doenças graves.

6,2 milhões de pessoas aderiram ao saque-aniversário do FGTS em 2024; veja os benefícios e cuidados ao optar por essa modalidade.

Quando o Saque-Aniversário é vantajoso?

O saque parcial anual é especialmente recomendado para quem enfrenta dívidas com juros altos, ajudando a evitar o agravamento da situação financeira.

No entanto, é importante ressaltar que optar pelo saque-aniversário resulta na suspensão do direito de sacar o total do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Nessa situação, o trabalhador poderá resgatar apenas a multa rescisória de 40%, que é depositada pelo empregador.

Antecipação do saque como alternativa

Outra possibilidade para os trabalhadores é a antecipação do saque-aniversário, oferecida por instituições financeiras.

Com essa opção, é possível solicitar antecipadamente os valores que seriam liberados em anos futuros, por meio de um empréstimo bancário.

Os pagamentos são feitos automaticamente, utilizando os recursos do FGTS, em parcelas anuais no mês de aniversário. Em 2024, cerca de 4,2 milhões de pessoas utilizaram essa modalidade, movimentando mais de R$ 29,1 bilhões.

Mudanças propostas pelo governo

Recentemente, o governo federal começou a discutir o possível fim do saque-aniversário. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou uma proposta de reformulação.

O objetivo é implementar um novo formato que amplie o acesso dos trabalhadores do setor privado ao crédito consignado.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que o projeto está em análise técnica e sendo desenvolvido em conjunto com outras áreas do governo.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e pode ser feita através do aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS, ou diretamente nas agências da Caixa.

Para receber os valores ainda no ano da adesão, o trabalhador deve optar pelo saque até o último dia do mês do seu aniversário. Caso contrário, o pagamento ocorrerá no ano seguinte.

O período para realizar o saque começa no primeiro dia útil do mês do aniversário e termina no último dia útil do segundo mês subsequente. Se o valor não for retirado dentro desse prazo, ele retorna para a conta vinculada ao FGTS.

Cuidados ao mudar de modalidade

Os trabalhadores que decidirem voltar ao saque-rescisão devem cumprir um período de carência de dois anos. Durante esse tempo, se forem demitidos, terão direito apenas à multa rescisória de 40%.

O aplicativo oficial do FGTS também permite o resgate e a transferência do valor para qualquer conta bancária em nome do trabalhador, sem custos adicionais.

Alternativamente, quem possui o Cartão Cidadão e senha pode realizar o saque em terminais de autoatendimento ou correspondentes Caixa Aqui, mediante apresentação de documento de identificação.

Antes de decidir pela adesão ao saque-aniversário ou pela antecipação de valores, é fundamental avaliar a situação financeira com cautela e considerar os impactos a longo prazo. Essa análise cuidadosa pode ajudar a evitar decisões financeiras precipitadas que possam comprometer a segurança econômica futura.