PREJUDICADOS? Decisão do INSS atinge em CHEIO aposentadorias e empréstimos

Empréstimo consignado: o que muda para os aposentados com a nova regra do INSS? Saiba como as novidades podem afetar as taxas de juros e as opções de crédito.

Recentemente, a instrução normativa do INSS que altera as regras para a concessão de empréstimos consignados tem gerado discussões acaloradas na Justiça Federal.

A mudança, que afeta diretamente os aposentados e pensionistas, visa modificar a gestão da folha de pagamento da Previdência, com a responsabilidade transferida para a Crefisa e o Banco Mercantil entre 2025 e 2029.

A normativa estabelece um período de exclusividade para essas instituições financeiras na oferta de empréstimos consignados durante os três primeiros meses após a concessão do benefício, eliminando a carência de 90 dias que antes era exigida. Mas quais os impactos dessa decisão para os aposentados?

Justiça Federal debate novas regras do INSS para empréstimos consignados. Entenda os motivos da polêmica e como a mudança pode impactar diretamente os aposentados e pensionistas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que são empréstimos consignados?

Os empréstimos consignados são uma modalidade de crédito onde as parcelas são descontadas diretamente do benefício previdenciário ou da folha de pagamento do contratante.

Essa característica diminui o risco para os bancos, permitindo a oferta de taxas de juros mais atrativas. Embora seja uma opção popular entre aposentados e pensionistas, é essencial que os beneficiários tenham cautela para evitar o superendividamento.

Que tal uma nova leitura?

Resultados dos processos licitatórios do INSS

No último pregão realizado, a Crefisa destacou-se ao conquistar 25 dos 26 lotes disponíveis. O Banco Mercantil, por sua vez, ficou com o lote referente aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Esse resultado reflete uma concentração significativa de poder no mercado de empréstimos consignados, levantando preocupações sobre a concorrência e os direitos dos consumidores.

A controvérsia da carência

A carência de 90 dias foi inicialmente criada para proteger os beneficiários contra abusos financeiros e fraudes.

Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, defende que a exclusão dessa carência não representa riscos significativos, pois os aposentados teriam a possibilidade de portabilidade do crédito, minimizando os possíveis danos.

Reações à nova norma

Entretanto, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) contestou essa decisão, argumentando que a exclusividade cria um monopólio temporário que prejudica a concorrência e eleva as taxas de juros.

Após uma suspensão inicial em outubro de 2024, o tribunal ainda debate a validade da instrução normativa.

O desembargador Flávio Jardim observou que a proteção aos beneficiários não justifica o tratamento privilegiado dado às instituições financeiras selecionadas.

Com as mudanças nas regras de concessão de empréstimos consignados, os aposentados devem estar atentos às implicações que isso pode ter sobre suas finanças. É fundamental que todos se informem e considerem as opções disponíveis antes de tomar qualquer decisão.

Agora que você está ciente das mudanças que podem impactar sua aposentadoria, que tal explorar mais sobre como essas alterações podem afetá-lo diretamente? Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também podem estar interessados e ajude a disseminar informações valiosas!