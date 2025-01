Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Utilize a nova ferramenta do INSS e descubra

INSS lança nova calculadora de aposentadoria! Simule agora mesmo seu benefício e descubra quanto tempo falta para se aposentar. Saiba como a Reforma da Previdência impacta no seu futuro.

Em 2025, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) traz uma inovação importante para quem está planejando a aposentadoria.

A nova calculadora de simulação permite que os trabalhadores verifiquem o tempo necessário para se aposentarem, seja por idade ou por tempo de contribuição.

O acesso a essa ferramenta é bastante simples e pode ser feito através do aplicativo Meu INSS. Com ele, é possível realizar simulações baseadas em dados atualizados do próprio INSS, tornando o processo mais transparente e acessível.

Vale lembrar que as normas de aposentadoria estão mudando, especialmente em decorrência da Reforma da Previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que exigirá 62 anos para mulheres e 65 anos para homens até 2031.

Facilite o seu planejamento para a aposentadoria! Com a nova calculadora do INSS, você pode simular seu benefício e tomar decisões mais assertivas. Acesse agora mesmo pelo app Meu INSS. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a simulação de aposentadoria?

Uma das funcionalidades mais relevantes do aplicativo Meu INSS é a opção Simular Aposentadoria. Nela, o segurado pode calcular quantas contribuições ainda precisa realizar para garantir o direito à aposentadoria.

Com sete opções distintas de cálculo, os usuários podem simular tanto a aposentadoria por idade quanto por tempo de contribuição, o que facilita a visualização dos passos necessários para atingir as idades mínimas exigidas.

Para utilizar essa ferramenta prática, é necessário baixar o aplicativo Meu INSS em seu smartphone ou acessar o site do INSS.

Ao selecionar o serviço Simular Aposentadoria, o usuário receberá um demonstrativo que representa apenas uma simulação e não garante automaticamente o direito ao benefício. Se a simulação indicar que os requisitos foram atendidos, é possível formalizar o pedido junto ao INSS.

Confira também:

Requisitos para formalização do pedido

O processo de formalização do pedido pode envolver a apresentação de documentos que comprovem os períodos de contribuição, além da identificação dos dados pessoais do requerente.

Para obter mais detalhes sobre cada regra, o usuário pode clicar nas setas localizadas ao lado direito dos tipos de aposentadoria no arquivo gerado pela simulação.

Essa nova ferramenta promete revolucionar a forma como os trabalhadores planejam sua aposentadoria, oferecendo um recurso prático e acessível para garantir um futuro financeiro mais seguro.

Com essas informações, você está pronto para utilizar a nova calculadora de aposentadoria do INSS. Não deixe de explorar essa ferramenta e conhecer melhor seus direitos!

Compartilhe esse conhecimento com amigos e familiares que possam se beneficiar e comece a planejar seu futuro financeiro com mais segurança.