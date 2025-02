Crédito Consignado para trabalhadores com Carteira Assinada? Veja como conseguir

Governo lançará novo crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Veja como funcionará e quem poderá contratar pelo eSocial.

O governo federal está prestes a lançar um novo sistema de crédito consignado direcionado a trabalhadores do setor privado que possuem carteira assinada.

Essa iniciativa visa beneficiar cerca de 42 milhões de brasileiros, permitindo que a contratação do empréstimo seja realizada diretamente através do eSocial, sem a necessidade de intermediários, como as empresas empregadoras. A expectativa é que esse programa esteja operacional até o final do ano.

A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O encontro também contou com a participação do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, além de representantes da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e dos principais bancos do país.

Segundo o governo, essa medida está sendo planejada desde o início de 2024 e deverá ser formalizada até fevereiro, através de uma medida provisória ou projeto de lei.

Novo consignado para setor privado será contratado via eSocial. Programa deve beneficiar 42 milhões de trabalhadores. Saiba os detalhes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar o novo consignado?

Uma das inovações desse modelo é a contratação digital pelo eSocial, uma plataforma que já é utilizada pelas empresas para o registro de funcionários.

Isso significa que os trabalhadores poderão negociar diretamente com o banco de sua escolha, sem a necessidade de aprovação da empresa onde estão empregados.

Essa medida representa uma transformação no acesso ao crédito no Brasil, pois vincula a operação ao eSocial, que já é utilizado para obrigações trabalhistas como INSS e FGTS, comentou Haddad.

Atualmente, o crédito consignado é restrito a servidores públicos, aposentados e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), enquanto os trabalhadores celetistas só podem contratar essa modalidade se suas empresas tiverem convênios diretos com instituições financeiras, o que limita o acesso.

Veja só:

Aumento do acesso ao crédito

Com a nova proposta, os trabalhadores terão um acesso facilitado a diversas ofertas de instituições financeiras, podendo comparar taxas de juros e escolher a opção que mais se adequa às suas necessidades.

Estima-se que essa mudança pode triplicar o volume de crédito disponível para celetistas, passando de R$ 40 bilhões para R$ 120 bilhões.

Apesar da ampliação das opções, as regras de uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia permanecerão inalteradas.

Atualmente, os trabalhadores têm a possibilidade de utilizar até 10% do saldo do FGTS e a multa rescisória de 40% para quitar dívidas em caso de demissão.

A implementação desse novo sistema ainda depende de definições regulatórias, incluindo a adaptação dos bancos à plataforma digital.

O sucesso do programa dependerá da integração entre os canais dos bancos e o eSocial, além da regulamentação que estabelecerá os critérios de funcionamento, afirmou Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Essa nova abordagem promete facilitar o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores, proporcionando mais liberdade e opções na hora de contratar um empréstimo.

Para aqueles que se enquadram no perfil, é uma oportunidade que pode transformar a maneira como gerenciam suas finanças pessoais.

Fique atento às novidades sobre este programa e não hesite em compartilhar essas informações com colegas que possam se beneficiar. É hora de se informar e aproveitar as oportunidades que surgem para garantir um futuro financeiro mais seguro!