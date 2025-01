CAIXA confirma lista de CPFs premiados e Programa Pé de Meia

Conheça o Programa Pé de Meia, nova iniciativa do MEC para combater a evasão escolar e fortalecer a educação pública. Primeiro pagamento ocorre em fevereiro de 2025.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento do Programa Pé de Meia, uma nova medida destinada a fortalecer a educação pública no Brasil. A iniciativa tem como objetivo principal incentivar a permanência dos estudantes no ensino médio público.

Além de combater a evasão, o programa oferece suporte financeiro aos alunos, encorajando-os a continuar os estudos e a participar de exames importantes, como o ENEM.

O primeiro pagamento do programa está previsto para fevereiro de 2025, marcando o início de um esforço nacional para garantir que mais estudantes tenham condições de concluir seus estudos com sucesso.

Quais os principais objetivos do programa?

Confira os principais objetivos:

Reduzir os índices de abandono escolar no ensino médio.

Aprimorar o desempenho acadêmico dos estudantes.

Estimular a participação em avaliações nacionais, como o ENEM.

Oferecer auxílio financeiro a alunos em situação de vulnerabilidade.

Veja quem pode participar

O programa é destinado a estudantes regularmente matriculados no ensino médio da rede pública, incluindo:

Alunos do ensino regular.

Participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) .

. Estudantes de programas de educação profissional e tecnológica.

Modalidades de incentivo financeiro

O Programa Pé de Meia apresenta diversas formas de apoio financeiro, cada uma voltada para estimular a permanência e o desempenho escolar. Veja a seguir:

Incentivo Matrícula

Valor: R$ 200,00.

Forma de pagamento: Único, realizado no início do ano letivo.

Critério: Disponível para todos os alunos matriculados no ensino médio público.

Essa modalidade tem como objetivo facilitar o início dos estudos e encorajar a matrícula.

Incentivo Frequência

Valor: R$ 200,00 mensais.

Total anual: R$ 1.800,00.

Critério: Frequência mínima de 80% das aulas mensais ou média de 80% no ano.

Os pagamentos serão feitos em 9 parcelas ao longo do ano, com exceção dos meses de janeiro, fevereiro e julho, que correspondem às férias escolares.

Incentivo Conclusão

Valor: R$ 1.000,00.

Forma de pagamento: Único, ao final do ano letivo.

Critério: Conclusão e aprovação na série cursada.

Esse incentivo é uma recompensa para os alunos que finalizam o ano letivo com êxito.

Incentivo ENEM

Valor: R$ 200,00.

Forma de pagamento: Único.

Critério: Participação nos dois dias do ENEM para alunos do 3º ano do ensino médio.

Quando começam os pagamentos?

O calendário inicial do programa prevê que os primeiros repasses ocorram em fevereiro de 2025. Informações adicionais serão divulgadas nos próximos meses.

O Programa Pé de Meia representa uma oportunidade valiosa para os alunos da rede pública, oferecendo não apenas assistência financeira, mas também incentivos diretos para a continuidade e o sucesso na educação. Aproveite essa chance e prepare-se para colher os frutos dessa iniciativa!