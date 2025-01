Novidades do Bolsa Família em janeiro: Pagamentos e benefícios

Saiba quando os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3 recebem o pagamento de janeiro. Confira o calendário divulgado e programe-se.

O Bolsa Família é um importante programa de transferência de renda do governo brasileiro, criado com o objetivo de apoiar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Através dessa iniciativa, busca-se reduzir a desigualdade social e melhorar as condições de vida da população mais vulnerável.

Neste mês de janeiro, foi divulgado o calendário de pagamentos, essencial para que os beneficiários se programem financeiramente.

No dia 22 de janeiro, os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 3 receberão o pagamento referente ao mês. Este comunicado é crucial para garantir que todos estejam informados sobre quando poderão acessar os recursos.

Bolsa Família: pagamento de janeiro para NIS final 3 ocorre no dia 22.

Quando Ocorrerão os Pagamentos?

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Uma exceção ocorre em dezembro, quando os repasses são antecipados.

O calendário é baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Essa sistemática evita aglomerações nos pontos de saque, garantindo uma maior eficiência no atendimento. Para janeiro de 2025, o cronograma de pagamentos ficou assim:

NIS final 1 : pagamento em 20 de janeiro

: pagamento em 20 de janeiro NIS final 2 : pagamento em 21 de janeiro

: pagamento em 21 de janeiro NIS final 3 : pagamento em 22 de janeiro

: pagamento em 22 de janeiro NIS final 4 : pagamento em 23 de janeiro

: pagamento em 23 de janeiro NIS final 5 : pagamento em 24 de janeiro

: pagamento em 24 de janeiro NIS final 6 : pagamento em 27 de janeiro

: pagamento em 27 de janeiro NIS final 7 : pagamento em 28 de janeiro

: pagamento em 28 de janeiro NIS final 8 : pagamento em 29 de janeiro

: pagamento em 29 de janeiro NIS final 9 : pagamento em 30 de janeiro

: pagamento em 30 de janeiro NIS final 0: pagamento em 31 de janeiro

Esse formato de pagamento é mantido ao longo do ano, oferecendo previsibilidade e segurança financeira para as famílias atendidas.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter acesso ao Bolsa Família, é necessário que a família tenha uma renda per capita de até R$ 218 mensais. Esse critério garante que o benefício seja direcionado a quem realmente necessita. A renda é calculada pela soma dos ganhos familiares, dividida pelo número total de membros da família.

Além disso, os beneficiários devem cumprir algumas condicionalidades sociais, que incluem:

Assegurar que crianças e jovens frequentem a escola regularmente .

. Realizar consultas pré-natais para gestantes.

para gestantes. Manter o calendário de vacinas atualizado para todos os membros da família.

Como se inscrever e acessar o benefício?

A inscrição no Bolsa Família inicia-se com o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico), uma base de dados que reúne informações sobre famílias de baixa renda em todo o Brasil.

No entanto, estar registrado no CadÚnico não garante a concessão do benefício, pois existem critérios adicionais de elegibilidade.

Os recursos podem ser acessados de forma prática por meio do aplicativo Caixa TEM, através do internet banking, ou utilizando o cartão do programa para saques e compras em estabelecimentos autorizados.

O Bolsa Família continua a ser um dos principais programas de apoio social no Brasil, beneficiando milhões de pessoas ao oferecer segurança financeira e promover o acesso a direitos básicos.

Fique atento ao calendário e às condições para garantir que você e sua família possam usufruir deste importante benefício.

Se você deseja saber mais sobre como o Bolsa Família pode ajudar sua família, ou se está interessado em se inscrever, não hesite em buscar informações adicionais.