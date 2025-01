Caixa Tem vai pagar R$ 200 EXTRAS em janeiro; todos vão receber? Descubra

Pé de Meia inicia pagamentos do Incentivo Frequência em janeiro de 2025, com valor de R$ 200 seguindo cronograma por mês de nascimento.

O programa Pé de Meia, uma importante iniciativa do governo federal, está prestes a beneficiar milhões de estudantes brasileiros.

Com o intuito de promover a permanência e o desempenho escolar, o programa anunciou o início dos pagamentos do Incentivo Frequência para janeiro de 2025.

O valor de R$ 200 começará a ser depositado a partir de 27 de janeiro, seguindo um cronograma que se baseia no mês de nascimento dos beneficiários. Saiba mais a seguir.

Programa Pé de Meia começa a beneficiar estudantes em 2025 com pagamentos de R$ 200, iniciando em 27 de janeiro. Confira os detalhes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem é elegível para o Pé de Meia?

O programa foi desenvolvido com critérios para atender os estudantes que mais precisam de apoio para prosseguir com seus estudos. Para ser considerado elegível, o aluno deve:

Ter entre 14 e 24 anos;

Estar matriculado em uma escola pública de ensino médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Possuir vínculo familiar com o Cadastro Único (CadÚnico) ou ser beneficiário do programa Bolsa Família.

É importante destacar que não é necessário realizar inscrições formais para participar do programa. O processo é simplificado, exigindo apenas que o estudante possua um CPF válido e esteja regularmente matriculado em uma instituição pública de ensino.

Calendário de pagamentos de janeiro de 2025

O calendário de pagamentos do Incentivo Frequência para janeiro de 2025 está estruturado de forma a distribuir os depósitos ao longo do mês, conforme o mês de nascimento dos beneficiários. Confira as datas:

Janeiro e Fevereiro: 27 de janeiro (sábado)

27 de janeiro (sábado) Março e Abril: 28 de janeiro (domingo)

28 de janeiro (domingo) Maio e Junho: 29 de janeiro (segunda-feira)

29 de janeiro (segunda-feira) Julho e Agosto: 30 de janeiro (terça-feira)

30 de janeiro (terça-feira) Setembro e Outubro: 31 de janeiro (quarta-feira)

31 de janeiro (quarta-feira) Novembro e Dezembro: 3 de fevereiro (sábado)

Benefícios adicionais para fevereiro

Além do Incentivo Frequência, o programa Pé de Meia oferece benefícios extras para fevereiro de 2025, que serão direcionados a estudantes que participaram do Enem 2024 e àqueles que completaram o 3º ano do ensino médio no ano anterior. Os incentivos adicionais incluem:

R$ 200 para os participantes dos dois dias de provas do Enem;

R$ 1.000 em parcela única para os concluintes do ensino médio em 2024.

O calendário para esses pagamentos em fevereiro segue uma estrutura semelhante à de janeiro:

Janeiro e Fevereiro: 20 de fevereiro (quinta-feira)

20 de fevereiro (quinta-feira) Março e Abril: 21 de fevereiro (sexta-feira)

21 de fevereiro (sexta-feira) Maio e Junho: 24 de fevereiro (segunda-feira)

24 de fevereiro (segunda-feira) Julho e Agosto: 25 de fevereiro (terça-feira)

25 de fevereiro (terça-feira) Setembro e Outubro: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) Novembro e Dezembro: 27 de fevereiro (quinta-feira)

Outros benefícios do programa Pé de Meia

O Pé de Meia não se limita apenas ao Incentivo Frequência. O programa disponibiliza uma variedade de benefícios para estimular o engajamento e o sucesso escolar dos alunos:

Incentivo Matrícula: R$ 200 para estudantes matriculados em qualquer série do ensino médio.

R$ 200 para estudantes matriculados em qualquer série do ensino médio. Incentivo Conclusão: alunos aprovados recebem R$ 1.000 ao final do ano letivo, com pagamentos programados para entre 24 de fevereiro e 3 de março de 2025.

alunos aprovados recebem R$ 1.000 ao final do ano letivo, com pagamentos programados para entre 24 de fevereiro e 3 de março de 2025. Incentivo Enem: estudantes do 3º ano que participarem do Enem ganham um bônus de R$ 200.

Como consultar os pagamentos do Pé de Meia?

Para facilitar o acesso às informações sobre os pagamentos, o programa oferece duas plataformas principais:

1. Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal

O Portal Cidadão, que já é amplamente utilizado por beneficiários do Bolsa Família, agora permite também a consulta dos pagamentos do programa Pé de Meia. Para verificar as informações, siga os passos:

Acesse o site oficial;

Faça login com seu CPF e a senha cadastrada no Caixa Tem ou no Portal Cidadão;

Encontre o banner Pé de Meia e clique em Consultar Parcelas;

Visualize os valores de cada incentivo e o calendário de pagamentos.

2. Aplicativo Jornada do Estudante

Outra opção prática é o aplicativo Jornada do Estudante, desenvolvido pelo Ministério da Educação. Além de informações sobre os pagamentos, o app oferece dados adicionais sobre frequência escolar e progresso acadêmico. Para utilizá-lo:

Baixe o aplicativo Jornada do Estudante na Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone);

Faça login com seu CPF e a senha da conta Gov.BR;

No aplicativo, você terá acesso a informações sobre registros de frequência, status de pagamento e detalhes do programa.

Se você está entre os beneficiários, fique atento às datas e aproveite os recursos disponíveis. Não deixe de compartilhar essa informação com seus colegas e familiares que possam se beneficiar do programa!