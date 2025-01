Caiu no Caixa Tem! Pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2025

Beneficiários do Bolsa Família podem consultar as datas de janeiro de 2025. Aprenda como garantir os benefícios e acessar o aplicativo Caixa Tem.

O Bolsa Família, um programa essencial do governo brasileiro voltado para a redução da pobreza e promoção da inclusão social, está em fase de pagamentos para o mês de janeiro de 2025.

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas para garantir o recebimento adequado dos recursos.

Neste artigo, apresentamos detalhes sobre o calendário de pagamentos, critérios para participação e como acessar os benefícios através do aplicativo Caixa Tem.

O Bolsa Família está em fase de pagamentos para o mês de janeiro de 2025. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais os critérios de elegibilidade para o Bolsa Família?

Para que uma família seja considerada elegível para o Bolsa Família, é preciso atender a requisitos específicos estabelecidos pelo governo. O principal critério é a renda mensal per capita, que deve ser inferior a R$ 218 por pessoa.

Para verificar se a família se encaixa neste limite, deve-se somar a renda total de todos os membros e dividir pelo número de pessoas no núcleo familiar.

Além da condição financeira, os beneficiários devem cumprir algumas contrapartidas que são fundamentais para o desenvolvimento social e saúde das famílias. Entre as exigências, destacam-se:

Manter a frequência escolar de crianças e adolescentes;

de crianças e adolescentes; Realizar acompanhamento pré-natal regular para gestantes;

regular para gestantes; Atualizar as carteiras de vacinação dos membros da família.

Você pode gostar de:

Calendário de pagamentos para janeiro de 2025

A Caixa Econômica Federal, responsável pela distribuição dos benefícios, divulgou o cronograma de pagamentos para o mês de janeiro.

Os depósitos ocorrerão nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Os pagamentos de janeiro serão realizados até o dia 31, e os beneficiários com NIS de 4 a 0 receberão seus benefícios até o final desse período. Para aqueles que ainda têm dúvidas, é essencial consultar o calendário para garantir que não percam a data de recebimento.

Utilização do Aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem desempenha um papel crucial na gestão dos benefícios do Bolsa Família. Através dessa plataforma digital, os beneficiários podem acessar e movimentar seus recursos de maneira prática e segura, evitando a necessidade de ir até uma agência bancária.

Para utilizar o Caixa Tem, os beneficiários devem seguir alguns passos simples:

Baixar o aplicativo na loja de aplicativos do smartphone (disponível para Android e iOS); Realizar o cadastro inicial, fornecendo informações pessoais e documentos; Criar uma senha de acesso; Aguardar a validação do cadastro pela Caixa Econômica Federal.

Uma vez que o cadastro esteja ativo, os usuários podem aproveitar diversas funcionalidades, incluindo:

Consulta de saldo e extrato;

Pagamento de contas e boletos;

Transferências para outras contas;

Geração de cartão de débito virtual para compras online;

Solicitação de empréstimos (quando disponíveis).

O uso do Caixa Tem não apenas facilita o acesso aos benefícios, mas também promove a inclusão financeira digital de milhões de brasileiros.

Perguntas frequentes sobre o Bolsa Família

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Famílias cuja renda per capita mensal é de até R$ 218 têm direito ao benefício. É necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Qual é o valor do benefício?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Existem benefícios adicionais, como R$ 150 por criança de 0 a 6 anos (Primeira Infância) e R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes em faixas etárias específicas.

Como se cadastrar no Bolsa Família 2025?

Para se cadastrar, realize um pré-cadastro no site ou aplicativo do CadÚnico e compareça a uma unidade do CRAS em até 240 dias para finalizar o registro, levando documentos de identificação de todos os membros da família.

Quais são as condicionalidades do programa?

Saúde: Gestantes devem fazer pré-natal e crianças menores de 7 anos precisam manter a vacinação em dia.

Educação: É necessário manter uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para jovens de 6 a 17 anos.

Se você é beneficiário do Bolsa Família ou conhece alguém que possa se beneficiar desse programa, não deixe de compartilhar essas informações. Mantenha-se informado e explore todos os recursos disponíveis para garantir o melhor aproveitamento dos benefícios oferecidos.

Aproveite a oportunidade para acessar e utilizar o Caixa Tem, tornando seu dia a dia mais prático e eficiente!