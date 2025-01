Você habilitado em 2025! Veja como tirar sua carteira de motorista com custo 0

Programa CNH Social segue em 2025 com mais de 7 mil vagas previstas; saiba como participar e garantir sua habilitação gratuita.

O Departamento Estadual de Trânsito anunciou a continuidade do Programa CNH Social para o ano de 2025. A saber, o projeto visa proporcionar a obtenção gratuita da carteira de habilitação, com início previsto para os primeiros meses do ano.

Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que, assim como nos anos anteriores, sejam disponibilizadas mais de 7 mil oportunidades.

As inscrições ocorrerão em duas etapas: 3.500 na primeira fase, programada para o início do ano, e 3.500 na segunda fase, com previsão para o segundo semestre.

Nos últimos dois anos, o programa beneficiou milhares de capixabas, solidificando-se como uma das principais iniciativas sociais do governo, com o objetivo de oferecer oportunidades para pessoas de baixa renda.

Inscrições e critérios de participação

As inscrições para o programa acontecerão exclusivamente no site oficial do Detran-ES, e as datas serão informadas em um edital a ser publicado em breve. O documento também trará detalhes sobre os critérios de seleção, requisitos e o cronograma completo.

O público-alvo do programa continua sendo pessoas de baixa renda que estão cadastradas em programas sociais. Com base nos formatos anteriores, os interessados poderão se inscrever para:

Primeira habilitação nas categorias A (motocicletas) ou B (carros);

nas categorias (motocicletas) ou (carros); Adição de categoria , que permite incluir A ou B para quem já possui habilitação;

, que permite incluir ou para quem já possui habilitação; Mudança de categoria, como para D (veículos de transporte de passageiros) ou E (veículos de grande porte, como caminhões e carretas).

CNH Social: um programa estratégico

De acordo com o Detran-ES, o Programa CNH Social é considerado uma ação prioritária do Governo do Estado, promovendo inclusão social e qualificação profissional.

Mais informações sobre o projeto, incluindo o edital com todas as orientações, serão divulgadas ao longo de 2025. Portanto, é essencial que você acompanhe o site oficial do Detran para não perder os prazos de inscrição.

