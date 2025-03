Trabalhadores agora podem sacar até R$ 3 mil do FGTS e aqui está como aproveitar essa chance

O governo confirmou a liberação de R$ 3 mil do FGTS para trabalhadores elegíveis. Veja quem pode receber e quando o saque estará disponível.

O governo federal anunciou a liberação de R$ 3 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que atenderem aos critérios estabelecidos.

De maneira geral, o saque será realizado em duas etapas, sendo que a primeira fase está programada para começar agora em março.

Essa medida busca facilitar o acesso a valores já depositados no fundo, permitindo que muitos trabalhadores possam reforçar o orçamento e organizar suas finanças.

Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa poderão sacar R$ 3 mil do FGTS. Confira o calendário e os critérios. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode realizar o saque?

O saque estará disponível apenas para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa, mas que ainda não conseguiram retirar o saldo remanescente de suas contas.

No entanto, o benefício só será concedido para aqueles que foram desligados antes da publicação da Medida Provisória (MP), conforme informou o Ministério do Trabalho e Emprego.

Calendário de liberação do saque

Os pagamentos seguirão um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador:

6 de março – Trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril .

– Trabalhadores nascidos em . 7 de março – Trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto .

– Trabalhadores nascidos em . 10 de março – Trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Uma segunda fase da liberação permitirá que os trabalhadores tenham acesso ao saldo bloqueado remanescente de suas contas, aumentando as possibilidades de saque.

Mudanças no saque-aniversário

A medida vale para quem aderiu ao saque-aniversário desde janeiro de 2020 até a data da publicação da MP. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, apenas aqueles que optarem por sair do saque-aniversário poderão retirar o valor liberado.

Quem decidir permanecer na modalidade continuará com as mesmas regras e restrições, o que significa que não poderá sacar o saldo integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

O saque-aniversário foi criado como uma opção que permite retiradas anuais de uma parte do FGTS. No entanto, essa escolha impede o acesso ao saldo total no momento do desligamento do emprego, o que gerou críticas e levou o governo a considerar ajustes nessa modalidade.

Como acompanhar as atualizações e garantir o saque?

Os trabalhadores interessados devem ficar atentos às informações divulgadas pelo governo para garantir que estão aptos ao saque e seguir os próximos passos corretamente.

A verificação pode ser feita por meio dos canais oficiais do FGTS, aplicativos bancários e instituições responsáveis pela liberação do benefício.