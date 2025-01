Só eu que não sei? Descubra qual o horário de pagamento do Bolsa Família no Caixa Tem

Confira o calendário do Bolsa Família em janeiro de 2025, com novidades como a antecipação de pagamentos previstos para segundas-feiras.

O programa Bolsa Família em janeiro de 2025 traz atualizações importantes para os beneficiários. O calendário de pagamentos para este ano segue a mesma estrutura dos anos anteriores, com depósitos sendo realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Os depósitos são realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável pela família.

Porém, uma das novidades para 2025 é a antecipação dos pagamentos programados para as segundas-feiras. Quando isso ocorre, o benefício é creditado no sábado anterior. Saiba mais a seguir.

Quando o Bolsa Família de janeiro vai cair?

Para facilitar a compreensão, abaixo está uma tabela com as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

Final 1: 18 de janeiro

Final 2: 19 de janeiro

Final 3: 20 de janeiro

Final 4: 21 de janeiro

Final 5: 22 de janeiro

Final 6: 23 de janeiro

Final 7: 24 de janeiro

Final 8: 25 de janeiro

Final 9: 26 de janeiro

Final 0: 27 de janeiro

Qual é o horário de disponibilização do benefício no Caixa Tem?

Uma dúvida comum entre os beneficiários é sobre o horário em que o pagamento é disponibilizado no aplicativo Caixa Tem.

Normalmente, a liberação do benefício no Caixa Tem acontece nas primeiras horas do dia programado para o pagamento.

É importante lembrar que o horário exato do depósito pode variar. Alguns fatores que podem influenciar esse processo incluem:

Volume de transações processadas pelo sistema bancário;

Atualizações ou manutenções no aplicativo Caixa Tem;

Particularidades técnicas relacionadas à conta do beneficiário.

Horários comuns de disponibilização

Com base em experiências anteriores, alguns horários em que os beneficiários frequentemente recebem notificações de depósito são:

A partir das 3h da manhã: vários usuários relatam que o dinheiro já está disponível neste horário.

vários usuários relatam que o dinheiro já está disponível neste horário. Entre 4h e 5h da madrugada: muitos beneficiários começam a receber notificações do Caixa Tem informando sobre o depósito.

muitos beneficiários começam a receber notificações do Caixa Tem informando sobre o depósito. Ao longo da manhã: em algumas situações, o benefício pode ser creditado em horários variados durante a manhã.

Recomendações para os Beneficiários

Diante dessas variações, é recomendado que os beneficiários:

Evitem acessar o aplicativo repetidamente durante a madrugada;

Aguardem a notificação oficial do Caixa Tem sobre o depósito;

Caso não recebam a notificação, verifiquem o saldo da conta ao longo do dia programado para o pagamento.

Essas práticas ajudam a minimizar a ansiedade e evitam sobrecarga no sistema do aplicativo, promovendo um processo mais eficiente para todos os usuários.

