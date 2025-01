Bolsa Família lança comunicado importante para beneficiários com NIS final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Calendário do Bolsa Família começa em 20 de janeiro de 2025 com repasses para beneficiários com NIS final 1. Saiba mais sobre os pagamentos.

No dia 20 de janeiro de 2025, inicia-se o calendário do Bolsa Família, um programa essencial de transferência de renda no Brasil.

Os primeiros repasses serão destinados aos beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1.

Este programa tem como objetivo principal a redução da desigualdade e a proteção social das famílias em situação de vulnerabilidade. O Bolsa Família se destaca como uma das ações mais significativas do governo para garantir suporte financeiro a quem mais precisa.

Bolsa Família inicia repasses em janeiro de 2025, priorizando famílias com NIS final 1.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo uma ordem escalonada baseada no dígito final do NIS.

Em dezembro, há uma exceção: os repasses começam no dia 10 e se encerram antes do Natal, conforme as orientações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Dia 20: NIS final 1

Dia 21: NIS final 2

Dia 22: NIS final 3

Dia 23: NIS final 4

Dia 24: NIS final 5

Dia 27: NIS final 6

Dia 28: NIS final 7

Dia 29: NIS final 8

Dia 30: NIS final 9

Dia 31: NIS final 0

Benefícios e valores

O Bolsa Família assegura um valor mínimo de R$ 600 por família cadastrada. Além desse valor básico, existem benefícios adicionais que variam conforme o perfil de cada família:

R$ 150 por criança de até 6 anos

por criança de até R$ 50 por gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos

por gestantes, crianças e adolescentes entre R$ 50 por bebê de até 6 meses

Requisitos para Participação

Para se qualificar ao Bolsa Família, é essencial que a renda mensal por membro do núcleo familiar não exceda R$ 218. Todos os membros da família devem estar registrados no Cadastro Único, um processo que pode ser realizado em postos de atendimento especializados.

Compreender os detalhes do Bolsa Família é crucial para garantir que as famílias elegíveis recebam o suporte necessário. Portanto, esteja atento às datas e requisitos do programa para não perder a oportunidade de acessar esses benefícios.

