Aposentadorias por invalidez vai passar por revisão em 2025; e agora, vou perder meu benefício? Fique de OLHO

INSS anuncia revisão de 802 mil aposentadorias em 2025. Saiba o que isso significa e quais benefícios podem ser revisados.

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelou que cerca de 802 mil aposentadorias passarão por uma revisão significativa neste ano de 2025.

A notícia tem gerado preocupações entre aposentados e pensionistas, pois a revisão visa garantir que todos os benefícios estejam corretamente concedidos e justificados.

É importante ressaltar que essa revisão não significa que os benefícios serão automaticamente cancelados. O objetivo é verificar a situação de cada aposentadoria, especialmente aquelas que não foram submetidas a uma perícia médica nos últimos 24 meses.

Cerca de 802 mil aposentadorias serão revisadas pelo INSS neste ano. Entenda os critérios e o que isso representa para os beneficiários. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como vai funcionar a revisão do INSS?

De maneira geral, a revisão se concentrará nos benefícios concedidos por incapacidade permanente. Essa iniciativa tem como meta reduzir os gastos públicos em até R$ 5,5 bilhões, promovendo uma análise criteriosa das situações dos segurados.

A aposentadoria por incapacidade permanente é destinada a segurados que não podem exercer atividades laborais e que não possuem possibilidade de reabilitação. Portanto, é um benefício essencial para garantir a subsistência dessas pessoas.

Como será realizada a revisão?

A revisão do INSS seguirá um processo estruturado. Confira abaixo o passo a passo:

Convocação: os beneficiários serão notificados por meio do aplicativo e do site Meu INSS , além da Central de Atendimento 135.

os beneficiários serão notificados por meio do aplicativo e do site , além da Central de Atendimento 135. Perícia médica: a avaliação será realizada por profissionais da perícia médica federal, que determinarão a continuidade da incapacidade.

Quem está isento da revisão?

Nem todos os beneficiários do INSS serão convocados para a revisão. Os grupos que estão isentos incluem:

Beneficiários com 60 anos ou mais .

. Segurados com idade mínima de 55 anos e que recebem o benefício há pelo menos 15 anos .

e que recebem o benefício há pelo menos . Segurados diagnosticados com HIV/AIDS, conforme garantido por lei.

Possíveis cancelamentos de benefícios

Conforme informações do Ministério da Previdência, o INSS pode cancelar um benefício se, após a análise dos dados, for identificado que o trabalhador está em uma das seguintes situações:

Recuperação da capacidade laboral.

Retorno do segurado ao trabalho.

Falecimento do beneficiário.

Calendário de pagamentos do INSS em 2025

Os pagamentos do INSS em 2025 serão divididos em dois calendários: um para os beneficiários que recebem até um salário mínimo e outro para aqueles que recebem valores superiores. Confira as datas:

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.518):

Final 1: 27 de janeiro

Final 2: 28 de janeiro

Final 3: 29 de janeiro

Final 4: 30 de janeiro

Final 5: 31 de janeiro

Final 6: 1º de fevereiro

Final 7: 2 de fevereiro

Final 8: 5 de fevereiro

Final 9: 6 de fevereiro

Final 0: 7 de fevereiro

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 3 de fevereiro

Final 2 e 7: 4 de fevereiro

Final 3 e 8: 5 de fevereiro

Final 4 e 9: 6 de fevereiro

Final 5 e 0: 7 de fevereiro

Importância da consulta ao INSS

É fundamental que os beneficiários consultem o INSS com antecedência para verificar a regularidade de seus benefícios. Utilizar os canais de atendimento disponíveis pode ajudar a esclarecer dúvidas e a planejar melhor as finanças pessoais, principalmente ao saber quanto será recebido no mês.

A partir de janeiro, os benefícios do INSS foram reajustados, com o valor mínimo agora em R$ 1.518 e o máximo em R$ 8.157,41. Essas alterações refletem um aumento significativo, levando em conta a inflação e o custo de vida.

Portanto, mantenha-se informado e prepare-se para as mudanças. Se você se enquadra nos grupos que podem ser revisados, fique atento às notificações e às orientações do INSS.

Não deixe de compartilhar essas informações com quem pode precisar, ajudando a garantir que todos os beneficiários estejam cientes de seus direitos e obrigações.