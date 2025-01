Consulte o extrato do INSS de janeiro e descubra seu valor a receber

Aposentados e pensionistas já podem consultar o extrato do INSS de janeiro; veja como verificar os valores atualizados para 2024.

Começar o ano com o pé direito inclui estar por dentro dos pagamentos do INSS e saber exatamente quanto você vai receber.

O extrato de janeiro já está disponível para consulta, permitindo que aposentados, pensionistas e outros beneficiários verifiquem os valores atualizados, incluindo possíveis reajustes e alterações aplicadas para 2024.

Se você quer garantir que tudo está em dia, aprender como acessar o extrato e entender se houve mudanças no seu benefício, confira agora as instruções detalhadas e prepare-se para organizar suas finanças com tranquilidade!

Como acessar o extrato do INSS?

Para consultar seu extrato do INSS de janeiro, é importante saber como acessar essas informações de maneira prática e segura. O INSS oferece diferentes canais que permitem aos segurados verificar seus dados sem sair de casa.

Plataformas digitais

O Meu INSS é a principal plataforma digital para acessar informações previdenciárias. Disponível como aplicativo para smartphones e no site oficial, ele oferece uma interface amigável onde os beneficiários podem consultar extratos, datas de pagamento e outros serviços relacionados à previdência social.

Para utilizar o Meu INSS, siga os seguintes passos:

Acesse o site ou baixe o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone. Faça o login com sua conta gov.br. Na tela inicial, localize a opção Extrato de Pagamento. Selecione o mês de janeiro para visualizar as informações desejadas.

Central de atendimento telefônico

Se preferir o atendimento por telefone, o INSS disponibiliza a central 135. Esse serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, sendo uma boa alternativa para quem tem dificuldades com meios digitais ou precisa de um atendimento mais personalizado.

Ao ligar para o 135, é importante ter em mãos seu número de CPF e estar preparado para responder perguntas de segurança para confirmar sua identidade.

Como entender o extrato do INSS?

O extrato do INSS é um documento essencial que traz informações detalhadas sobre o benefício recebido.

Compreender cada componente desse extrato é crucial para que o beneficiário possa gerenciar suas finanças e estar ciente dos valores relacionados a seu pagamento.

Componentes do extrato

No extrato, você encontrará as seguintes informações:

Valor bruto do benefício

Descontos aplicados (se houver)

Valor líquido a receber

Data de pagamento

Histórico de pagamentos anteriores

É essencial analisar cada item cuidadosamente para garantir que todos os valores estejam corretos e correspondam ao esperado.

Interpretação dos valores

Ao analisar os valores no extrato, preste atenção especial a quaisquer alterações em relação aos meses anteriores.

Mudanças podem ocorrer devido a reajustes anuais, alterações na legislação ou correções administrativas. Se notar discrepâncias significativas, é recomendável entrar em contato com o INSS para esclarecimentos.

Calendário de pagamentos do INSS

O INSS segue um calendário específico para a realização dos pagamentos, que varia de acordo com o valor do benefício e o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador).

Datas de pagamento para Janeiro/Fevereiro

Para janeiro de 2024, o calendário de pagamentos do INSS está organizado da seguinte forma:

Benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 27 de janeiro

Final 2: 28 de janeiro

Final 3: 29 de janeiro

Final 4: 30 de janeiro

Final 5: 31 de janeiro

Final 6: 3 de fevereiro

Final 7: 4 de fevereiro

Final 8: 5 de fevereiro

Final 9: 6 de fevereiro

Final 0: 7 de fevereiro

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 3 de fevereiro

Finais 2 e 7: 4 de fevereiro

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro

É fundamental que os beneficiários estejam atentos a essas datas para planejar suas finanças adequadamente.

Reajuste do salário mínimo e seu impacto

O início de 2024 trouxe um reajuste significativo no salário mínimo, impactando diretamente os benefícios do INSS. Este aumento reflete nas aposentadorias, pensões e outros benefícios vinculados ao piso nacional.

Novo valor do salário mínimo

O salário mínimo para 2025 foi estabelecido em R$ 1.518,00, o que representa um aumento de 6,97% em relação ao valor anterior. Esse reajuste considera a inflação do ano anterior e o crescimento do PIB, seguindo a política de valorização do salário mínimo.

Reflexos nos benefícios do INSS

Com o novo salário mínimo, os benefícios do INSS que estavam no piso nacional serão automaticamente ajustados para o novo valor.

Isso significa que aposentados e pensionistas que recebiam o valor mínimo perceberão um aumento em seus benefícios a partir de janeiro.

Para aqueles que recebem acima do salário mínimo, o reajuste será baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2023, que foi de 3,71%.

