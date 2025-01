Reduza sua conta de luz com a Tarifa Social: veja como solicitar

Famílias de baixa renda podem economizar até 65% na conta de luz com a Tarifa Social. Veja como se cadastrar e quem tem direito ao benefício.

O programa Tarifa Social de Energia Elétrica é uma iniciativa do Governo Federal voltada para famílias de baixa renda que buscam reduzir os custos com o consumo de energia elétrica.

O benefício, que já alcança muitas famílias no país, oferece descontos proporcionais ao consumo mensal de energia, ajudando a aliviar as despesas domésticas.

Nas linhas abaixo, veja como se inscrever e quais critérios devem ser atendidos para ter direito ao programa.

Tarifa Social oferece descontos de até 65% na conta de luz. Saiba como funciona o programa e o que fazer para garantir o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a Tarifa Social?

A Tarifa Social foi criada para atender cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica, permitindo que eles paguem menos pela conta de luz.

Atualmente, para ter direito ao benefício, o consumidor deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Quem ainda não faz parte do CadÚnico deve buscar uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próxima para realizar o cadastro. É importante levar documentos pessoais de todos os membros da família, pois o benefício é concedido de acordo com o grupo familiar.

Além disso, o cidadão interessado deverá manifestar o desejo de ser incluído no programa, garantindo, assim, o acesso aos descontos. O programa utiliza os dados do CadÚnico para verificar se o grupo familiar atende aos critérios estabelecidos.

Critérios para solicitar o benefício

Para receber o benefício, o grupo familiar precisa atender a alguns requisitos básicos. Entre eles, está a renda familiar mensal por pessoa. O Governo Federal determina que:

A renda per capita deve ser de até meio salário mínimo. Em 2025, esse valor é equivalente a R$ 759 por pessoa.

Uma vez contemplada, a família passa a ter descontos que variam conforme o consumo mensal de energia. É importante ressaltar que esses descontos são calculados automaticamente com base no consumo registrado.

Faixas de desconto da Tarifa Social em 2025

Os descontos da Tarifa Social são divididos em categorias, considerando o perfil das famílias cadastradas no CadÚnico. Confira as condições:

Para famílias de baixa renda:

Consumo mensal de até 30 kWh/mês : desconto de 65% ;

: desconto de ; Consumo mensal entre 31 kWh e 100 kWh/mês : desconto de 40% ;

: desconto de ; Consumo mensal entre 101 kWh e 220 kWh/mês: desconto de 10%.

Para famílias indígenas ou quilombolas:

Consumo mensal de até 50 kWh/mês : desconto de 100% ;

: desconto de ; Consumo mensal entre 51 kWh e 100 kWh/mês : desconto de 40% ;

: desconto de ; Consumo mensal entre 101 kWh e 220 kWh/mês: desconto de 10%.

Essas condições visam garantir que o benefício chegue a quem mais precisa, ajustando o valor da conta de luz de acordo com o perfil socioeconômico e o consumo energético.

Como garantir o benefício?

O benefício é concedido automaticamente para famílias que cumprem os critérios estabelecidos. No entanto, se você atende aos requisitos, mas ainda não está recebendo os descontos, pode haver inconsistências no cadastro do CadÚnico ou na base de dados da sua concessionária de energia.

Para regularizar a situação, é importante:

Atualizar os dados do CadÚnico na unidade do CRAS;

Verificar junto à concessionária se as informações do titular da conta de energia estão alinhadas com os dados do CadÚnico.

A Tarifa Social é uma oportunidade para que famílias em situação de vulnerabilidade econômica economizem na conta de luz e consigam manter o orçamento doméstico mais equilibrado.