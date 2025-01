Carne mais barata em 2025? Veja o que muda com a Reforma Tributária

Mudanças na tributação prometem influenciar o preço da carne em 2025. Saiba como a Reforma Tributária pode afetar seu bolso e o que esperar.

O preço da carne é uma preocupação constante para as famílias brasileiras, e as novas mudanças tributárias prometem influenciar ainda mais esse cenário.

A recente Reforma Tributária, sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro, traz discussões sobre o impacto no custo das proteínas.

Embora sua implementação completa esteja prevista apenas para 2033, as transições começam já em 2026, sinalizando alterações futuras nos preços.

A Reforma Tributária inclui carnes na alíquota zero da cesta básica. Veja como isso pode afetar o preço nas prateleiras e seu orçamento. (Foto: divulgação).

Mudanças na tributação da carne

Uma das principais alterações trazidas pela Reforma Tributária é a inclusão das carnes, como boi, frango, porco, bode e cabra, na lista de alíquota zero da cesta básica.

Na prática, isso significa que esses produtos não terão a incidência de impostos federais, como Cofins, IPI e PIS.

No entanto, embora a proposta seja de isenção tributária para essas carnes, outros fatores continuam a influenciar o preço final.

Questões como a variação do dólar, disponibilidade de proteínas no mercado, condições climáticas e a renda do consumidor ainda desempenham um papel crucial na definição do valor da carne nas prateleiras.

Impostos e a isenção da carne

A isenção dos impostos para carnes não é exatamente uma novidade. Atualmente, essas proteínas já são isentas de impostos federais, mas podem sofrer incidências de tributos estaduais e municipais, como o ICMS e o ISS.

A Reforma Tributária busca unificar esses impostos, simplificando o sistema de tributação, o que pode ou não resultar em uma redução de preços, segundo especialistas.

A advogada e professora de direito tributário na FGV-Rio, Bianca Xavier, explica que, com a simplificação, os produtores têm duas opções: repasse da redução tarifária para o consumidor, resultando em preços mais baixos, ou manutenção dos preços atuais, aumentando a margem de lucro devido à diminuição dos custos.

Fatores que impactam o preço da carne

Além da carga tributária, vários outros elementos afetam diretamente o valor da carne:

Oferta e demanda : a quantidade de carne disponível no mercado influencia diretamente os preços. Quando a oferta é limitada e a demanda se mantém alta, o preço tende a subir.

: a quantidade de carne disponível no mercado influencia diretamente os preços. Quando a oferta é limitada e a demanda se mantém alta, o preço tende a subir. Dólar e exportações : a valorização do dólar torna o mercado externo mais atraente para os produtores brasileiros. Com maior quantidade de carne exportada, a oferta no mercado interno diminui, elevando os preços locais.

: a torna o mercado externo mais atraente para os produtores brasileiros. Com maior quantidade de carne exportada, a oferta no mercado interno diminui, elevando os preços locais. Clima e produção : secas e queimadas afetam as pastagens, aumentando os custos de alimentação para o gado. Esse acréscimo nas despesas reflete-se no preço final da carne.

: afetam as pastagens, aumentando os custos de alimentação para o gado. Esse acréscimo nas despesas reflete-se no preço final da carne. Ciclo de abate: a decisão sobre o momento certo para o abate dos animais também é estratégica. Durante períodos de expectativa de aumento de preços, produtores podem optar por manter as fêmeas para reprodução, limitando o abate e, consequentemente, a oferta de carne, o que pressiona os preços para cima.

Perspectivas para o consumidor

Mesmo com a promessa de isenção de impostos sobre a carne, o consumidor precisa estar atento aos diversos fatores que influenciam os preços.

A unificação dos impostos pode simplificar a tributação, mas as condições climáticas, o mercado internacional e as estratégias de produção continuarão a desempenhar papéis importantes na formação dos preços.

Para quem deseja minimizar os impactos no bolso, uma alternativa é acompanhar as variações de preço e ajustar as compras de acordo com os melhores períodos de oferta, buscando opções mais acessíveis ou substituições que caibam melhor no orçamento.