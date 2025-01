Vai ter Auxílio Gás em janeiro? Confira o cronograma de pagamentos e prepare-se

Saiba como funcionam os pagamentos do Auxílio Gás em 2025 e conheça os requisitos para receber o benefício.

O Auxílio Gás é um programa essencial do governo federal brasileiro, destinado a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

À medida que 2025 avança, muitos beneficiários buscam esclarecer como serão os pagamentos e quais os requisitos para participar.

Nas linhas abaixo, você encontrará detalhes sobre o cronograma de pagamentos, valores do benefício e critérios de elegibilidade.

Auxílio Gás 2025: confira os critérios de elegibilidade, valores do benefício e datas de pagamento neste ano.

Qual o valor do Auxílio Gás em 2025?

O valor do Auxílio Gás é calculado para cobrir 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg. O valor é definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), considerando os preços praticados nos últimos seis meses.

Com base nas tendências do ano anterior, espera-se que o valor do benefício em 2025 permaneça em torno de R$ 104, similar ao das últimas parcelas de 2024.

É importante ressaltar que ajustes podem ocorrer, dependendo das flutuações no mercado de gás de cozinha.

O que faz mudar o valor do Auxílio Gás?

Diversos fatores podem impactar o valor do Auxílio Gás ao longo de 2025, incluindo:

Variações no preço internacional do petróleo;

Mudanças na política de preços da Petrobras;

Flutuações na taxa de câmbio;

Alterações na carga tributária sobre o gás de cozinha.

O governo, através da ANP, monitora constantemente essas variáveis para garantir que o valor do benefício se mantenha adequado às necessidades das famílias beneficiárias.

Quais são os critérios de elegibilidade ao benefício?

Para ser elegível ao Auxílio Gás em 2025, as famílias devem atender a critérios estabelecidos pelo governo federal. A saber, os requisitos para receber o Auxílio Gás incluem:

Além dos requisitos básicos, existem critérios de priorização que o governo utiliza para selecionar os beneficiários do Auxílio Gás, como:

Famílias com cadastro atualizado nos últimos 24 meses;

Núcleos familiares com menor renda per capita;

Famílias com maior número de integrantes;

Famílias já beneficiárias do programa Bolsa Família;

Cadastros qualificados pelos gestores municipais.

Como vai funcionar o pagamento do Auxílio Gás?

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás para 2025 já foi definido pelo governo federal. O benefício é distribuído bimestralmente, ou seja, a cada dois meses, facilitando a organização financeira das famílias beneficiárias.

A primeira parcela do Auxílio Gás em 2025 está agendada para ser paga em fevereiro, com os pagamentos iniciando no dia 17 e se estendendo até o dia 28 do mesmo mês.

A distribuição seguirá o padrão estabelecido pelo Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Portanto, não haverá pagamento do benefício hoje, 20 de janeiro; a próxima data será em fevereiro.

Como consultar o benefício?

Para os beneficiários que desejam verificar se estão incluídos no programa Auxílio Gás ou obter informações sobre seus pagamentos, há várias opções disponíveis.

Aplicativo Bolsa Família

O aplicativo Bolsa Família é uma forma prática de consultar informações sobre o Auxílio Gás. Para utilizá-lo:

Baixe o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone;

Faça login com suas credenciais do gov.br;

Na tela inicial, acesse a seção relacionada ao Auxílio Gás;

Verifique seu status e as datas de pagamento.

Site da Caixa Econômica Federal

Outra opção é consultar através do site oficial da Caixa Econômica Federal. Para isso:

Acesse o site da Caixa;

Busque pela seção de benefícios sociais;

Clique na opção relacionada ao Auxílio Gás;

Insira seu CPF e senha para acessar as informações.

Central de Atendimento

Para quem prefere atendimento telefônico, a Central de Atendimento da Caixa está à disposição. Basta ligar para o número 111 para obter informações sobre o Auxílio Gás. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Por fim, se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, não perca a oportunidade de se beneficiar do Auxílio Gás.

Mantenha-se informado sobre as datas de pagamento e as condições do programa. Compartilhe essas informações com amigos e familiares que também podem precisar do auxílio. Este programa é uma grande oportunidade para garantir mais segurança em sua casa. Aproveite!