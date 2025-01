Pagamento extra de R$ 150,00 do Bolsa Família em janeiro? Saiba como receber

Novo pagamento do Bolsa Família. Descubra quem tem direito ao valor extra de R$ 150 em janeiro e como funciona essa novidade do benefício.

Criado para apoiar famílias que enfrentam vulnerabilidades socioeconômicas, o programa Bolsa Família é um dos pilares das políticas sociais do Brasil.

Sabendo da importância dos repasses, o governo já anunciou novos pagamentos programados para janeiro, e dessa vez com novidades. Neste mês, o benefício assistencial traz um extra de R$ 150,00.

Com isso, muitos beneficiários estão se perguntando: afinal, posso receber o novo valor? Quem tem direito ao pagamento extra de R$ 150,00?

Bolsa Família com valor extra. Saiba se você pode receber os R$ 150 adicionais anunciados para janeiro e quais são os critérios de elegibilidade.

Quais são os requisitos para participar do Bolsa Família?

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem cumprir certos critérios. O principal deles é a renda mensal per capita, que não pode exceder R$ 218.

Ademais, é fundamental que a família esteja registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Quais são as obrigações dos beneficiários?

Os participantes do programa devem atender a algumas condições para manter o recebimento do auxílio, como:

Assegurar a frequência escolar de crianças e adolescentes;

Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes;

Manter a carteira de vacinação das crianças atualizada.

O que é o pagamento adicional do Bolsa Família de R$ 150,00?

Um dos benefícios mais significativos do Bolsa Família é o pagamento extra de R$ 150, conhecido como Benefício Primeira Infância (BPI). Este valor é direcionado às famílias com crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Quem é elegível para o BPI?

As famílias que recebem o Bolsa Família e têm crianças nessa faixa etária têm direito ao BPI. É importante notar que o benefício é concedido por criança, permitindo que uma família receba múltiplos pagamentos de R$ 150, caso tenha mais de uma criança nessa faixa etária.

Pode acumular o BPI?

Uma dúvida comum é se o BPI pode ser acumulado. A resposta é afirmativa. Por exemplo, se uma família possui duas crianças de 0 a 6 anos, ela receberá um total de R$ 300 adicionais (R$ 150 por criança), que é somado ao benefício principal do Bolsa Família.

Como consultar o benefício do Bolsa Família?

Para facilitar o acesso à informação sobre o benefício, o governo oferece várias opções de consulta. Vamos conhecer as principais:

Aplicativos oficiais

Os beneficiários podem acessar informações sobre o Bolsa Família por meio de aplicativos disponíveis para Android e iOS, como:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo CadÚnico.

Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal

O Portal Cidadão é uma plataforma online onde os beneficiários podem:

Consultar os valores liberados para cada família;

Verificar o saldo do benefício;

Acessar o histórico de saques.

Para utilizar o portal, basta seguir os passos:

Acessar o site do Portal Cidadão ( https://cidadao.caixa.gov.br/A ); Clicar em Consultar famílias beneficiárias; Selecionar Consulta por família; Inserir o Número de Identificação Social (NIS) e o CPF do responsável; Clicar em Consultar para visualizar as informações.

Atendimento telefônico

Os beneficiários que preferem atendimento por telefone têm duas opções principais:

Central de Atendimento CAIXA: Ligue para 111;

Ligue para 111; Disque Social Ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social: Disque 121.

Aplicativos móveis

Os aplicativos desenvolvidos para o Bolsa Família proporcionam:

Consulta rápida e fácil sobre o benefício;

Notificações sobre datas de pagamento;

Um canal direto de comunicação entre beneficiários e gestores do programa.

Enfim, se você deseja entender melhor seus direitos e explorar as oportunidades que o Bolsa Família oferece, não hesite em consultar as informações disponíveis e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar!

Acompanhe as atualizações e certifique-se de que você e sua família estão aproveitando todas as possibilidades desse importante programa social.