Dúvida entre os brasileiros! Como solicitar o Auxílio-Doença em 2025?

Descubra como o auxílio-doença do INSS foi impactado pelo reajuste de 7,5% no salário mínimo, com novo piso de R$ 1.518,00 em 2025.

O auxílio-doença é um benefício fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sobretudo para aqueles que se encontram incapazes de trabalhar temporariamente.

Em 2025, esse benefício passou por um importante reajuste, refletindo o aumento de 7,5% no salário mínimo, que agora estabelece um piso de R$ 1.518,00.

Além do auxílio-doença, outros benefícios do INSS, como aposentadorias e pensões, também foram reajustados. Confira a seguir.

Como solicitar o auxílio-doença em 2025?

O processo de solicitação do auxílio-doença em 2025 permanece simplificado, podendo ser realizado através do portal Meu INSS.

Para dar início à solicitação, é necessário seguir alguns passos simples:

Acessar o portal Meu INSS ;

; Preencher o formulário de solicitação;

Anexar documentos médicos que comprovem a incapacidade, como laudos e exames;

que comprovem a incapacidade, como laudos e exames; Acompanhar o andamento do pedido diretamente pela plataforma.

Como o valor do auxílio-doença é calculado?

O valor do auxílio-doença é determinado pela média das contribuições ao INSS desde julho de 1994. Um percentual de 91% é aplicado sobre essa média, respeitando o teto máximo estipulado pelas normas do INSS.

Para garantir a segurança financeira do trabalhador afastado, o valor final é sempre comparado com a média dos últimos 12 salários.

Assim, o beneficiário não receberá menos do que a média dos seus ganhos recentes, assegurando um suporte adequado durante a recuperação.

Afinal, quem tem direito ao auxílio-doença?

O auxílio-doença é destinado a trabalhadores que estejam temporariamente incapazes de realizar suas funções devido a problemas de saúde. Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir algumas condições:

Carência de 12 contribuições ao INSS, exceto em casos de doenças graves ou acidentes de trabalho , onde essa exigência é dispensada;

ao INSS, exceto em casos de ou , onde essa exigência é dispensada; Passar por uma perícia médica oficial do INSS, que validará a incapacidade temporária.

Apenas com a confirmação de um médico perito o benefício é liberado, garantindo que o auxílio chegue a quem realmente necessita.

O que mudou no auxílio-doença?

A principal alteração em 2025 é o aumento do salário mínimo, o que impacta diretamente o valor do auxílio-doença.

O INSS também mantém a sua estrutura de atendimento remoto, oferecendo suporte através do telefone 135 para esclarecer dúvidas e orientar os segurados.

É fundamental manter-se atualizado sobre as mudanças anuais para garantir o acesso contínuo ao suporte financeiro durante períodos de afastamento.

O aumento no valor do benefício reforça o compromisso do INSS em oferecer uma rede de proteção social eficaz para os trabalhadores brasileiros.

Por fim, se você se encontra em situação de incapacidade ou conhece alguém que esteja, não hesite em buscar mais informações sobre como solicitar o auxílio-doença.

Por fim, se você se encontra em situação de incapacidade ou conhece alguém que esteja, não hesite em buscar mais informações sobre como solicitar o auxílio-doença.