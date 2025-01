Saque-aniversário do FGTS 2025: Confira o calendário e as datas para retirada

Saque-aniversário do FGTS em 2025: veja as datas de liberação dos valores e os benefícios dessa opção para milhões de trabalhadores brasileiros.

O saque-aniversário do FGTS é uma opção que atende milhões de trabalhadores brasileiros, proporcionando um alívio financeiro anualmente.

Em 2025, os beneficiários estão ansiosos pelas datas de liberação dos valores, que variam conforme o mês de nascimento.

Os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário têm direito a retirar um montante a cada ano, sempre no mês do seu aniversário e nos dois meses subsequentes.

Entretanto, ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque em situações emergenciais, como a demissão sem justa causa. Saiba mais sobre.

FGTS em 2025: saiba mais sobre o saque-aniversário. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Saiba detalhes do Saque-Aniversário

Atualmente, todos os trabalhadores nascidos em janeiro que escolheram essa modalidade já podem acessar os valores. O montante ficará disponível até o final de março, e cada grupo tem um calendário específico que determina quando poderão realizar o saque.

Confira o calendário completo para 2025:

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: de 3 de março a 30 de maio

Abril: de 1º de abril a 30 de junho

Maio: de 2 de maio a 31 de julho

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Não deixe de conferir:

Valor do Saque-Aniversário do FGTS

No saque-aniversário, existe uma limitação para a retirada dos valores. O montante é definido com base em uma alíquota correspondente ao saldo e uma parcela fixa adicional.

Por exemplo, se você possui R$ 5.000, o valor disponível será de 30% desse total, resultando em R$ 1.500, além de uma parcela extra de R$ 150, totalizando R$ 1.650 a ser retirado no mês do aniversário.

Os valores podem ser transferidos para contas de outros bancos, desde que você seja o titular das contas. É importante ressaltar que, se o saque não for realizado dentro do prazo, o valor retorna para a reserva do FGTS.

Como realizar a retirada?

Se você se encaixa nas datas de saque, o próximo passo é acessar o aplicativo do FGTS e informar uma conta bancária de sua titularidade. Após essa etapa, o valor estará disponível em sua conta em até 5 dias úteis.

Vale mencionar que algumas instituições, como a Caixa Econômica Federal, podem oferecer a antecipação do saque. Contudo, é fundamental verificar as condições e taxas que podem ser aplicadas.

Saiba o futuro do Saque-Aniversário do FGTS

Recentemente, o novo ministro do Trabalho tem manifestado a intenção de acabar com o saque-aniversário, argumentando que esse sistema pode ser injusto.

Ele planeja apresentar um projeto de lei que substituiria essa modalidade por uma alternativa de consignado. Porém, até o momento, nenhuma proposta oficial foi enviada ao Congresso.

Fique atento às atualizações sobre o saque-aniversário do FGTS e aproveite essa oportunidade para planejar melhor suas finanças.

Se você ainda não conferiu seu direito ou deseja saber mais, explore as informações disponíveis e esteja sempre preparado para agir.

Leia mais sobre: