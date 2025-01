Inédito! Valor médio do Bolsa Família aumenta para R$ 673,62 em janeiro 2025

O início de 2025 traz novas informações sobre o programa Bolsa Família, que continua sendo um importante suporte para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Com um valor médio de R$ 673,62 por família, o programa reafirma seu compromisso em atender aqueles que mais necessitam. A iniciativa reflete os esforços contínuos para ampliar a proteção social e garantir que as pessoas mais afetadas pela desigualdade tenham acesso a recursos básicos.

Além de garantir o suporte financeiro, o Bolsa Família busca promover inclusão e reduzir a desigualdade social. Em um país com tantas diferenças econômicas, o programa é um símbolo de solidariedade e esperança, beneficiando milhões de cidadãos em todo o território nacional.

Características do benefício em Janeiro 2025

O Bolsa Família de janeiro de 2025 se destaca por suas características que refletem o compromisso do governo em atender às necessidades das famílias brasileiras.

O investimento total do governo federal chega a R$ 13,8 bilhões, o que sublinha a importância deste programa nas políticas de assistência social.

Com um valor médio de R$ 673,62, o programa não apenas cumpre seu papel social, mas também se adapta às necessidades específicas de cada núcleo familiar.

Os benefícios adicionais são essenciais para elevar o valor acima do base de R$ 600, garantindo um suporte mais robusto.

Benefícios adicionais

Além do valor base, o programa oferece uma série de benefícios adicionais que atendem a diferentes grupos:

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 para famílias com crianças de até 7 anos incompletos.

R$ 150 para famílias com crianças de até 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

R$ 50 para famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. Benefício Variável Gestante (BVG): R$ 50 para gestantes.

R$ 50 para gestantes. Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para mães que estão amamentando.

Esses benefícios adicionais são fundamentais para proporcionar um suporte direcionado às diversas situações enfrentadas pelas famílias beneficiárias.

Quem recebe o Bolsa Família?

O Bolsa Família de janeiro de 2025 abrange uma parcela significativa da população brasileira, reafirmando seu papel crucial na redução da pobreza e desigualdade social.

Neste mês, mais de 20,48 milhões de famílias estão cadastradas, totalizando aproximadamente 53,8 milhões de pessoas beneficiadas em todo o Brasil.

Perfil dos beneficiários

O programa prioriza grupos vulneráveis, destacando-se o atendimento a:

16,45 milhões de crianças de até 11 anos

7,63 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos

1,08 milhão de mulheres grávidas

381,27 mil mães em fase de amamentação

Esses números refletem o foco do programa em proteger as fases mais críticas do desenvolvimento familiar e individual.

Conheça a distribuição regional do benefício!

A distribuição do Bolsa Família em janeiro de 2025 apresenta variações significativas entre as regiões do Brasil, evidenciando as disparidades socioeconômicas.

Nordeste: Maior concentração de beneficiários

O Nordeste é a região com o maior número de beneficiários, totalizando 9,36 milhões de lares, com um investimento de R$ 6,28 bilhões e um benefício médio de R$ 671,14 por família.

Sudeste: Segunda região em número de atendidos

Na região Sudeste, 5,9 milhões de famílias recebem o benefício, com um valor médio de R$ 663,05, resultando em um investimento total de R$ 3,91 bilhões.

Norte: Maior benefício médio

A região Norte, com 2,63 milhões de famílias beneficiadas, apresenta o maior valor médio entre as regiões, alcançando R$ 707,38, com um investimento total de R$ 1,86 bilhão.

Sul e Centro-Oeste

O Sul atende 1,47 milhão de famílias, com um benefício médio de R$ 669,87 e um investimento total de R$ 988,41 milhões. O Centro-Oeste beneficia mais de 1,1 milhão de lares, com um valor médio de R$ 675,61 e um investimento de R$ 746,62 milhões.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de Janeiro 2025

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2025 segue uma estrutura organizada, baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O Bolsa Família continua a ser uma ferramenta vital para a assistência social no Brasil. Para saber mais sobre como este programa pode beneficiar você ou sua família, não hesite em buscar mais informações e verificar sua elegibilidade.

