Saque de R$ 6.220 do FGTS: quem pode retirar agora?

Caixa amplia o saque calamidade do FGTS para mais municípios. Valores liberados ultrapassam os R$ 6.000; veja como sacar.

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova fase de inclusão de municípios no programa de saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte financeiro às famílias que enfrentam os efeitos devastadores de desastres naturais, como enchentes, vendavais e rompimentos de barragens.

Com essa ampliação, um número significativo de trabalhadores poderá acessar os recursos, ajudando a diminuir os impactos financeiros decorrentes de tais situações adversas.

Programa de saque calamidade do FGTS é ampliado para novos municípios. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o saque calamidade do FGTS?

Em síntese, o saque calamidade do FGTS é uma ferramenta emergencial que permite aos trabalhadores retirar valores de suas contas do Fundo de Garantia em situações de calamidade pública.

O principal propósito dessa medida é proporcionar um alívio financeiro imediato às famílias que sofreram perdas significativas devido a desastres naturais.

Com a inclusão de novos municípios, mais pessoas terão acesso a este recurso vital, oferecendo um suporte essencial em momentos críticos.

Quais são os novos municípios incluídos na lista?

Recentemente, a lista de cidades aptas para solicitar o saque calamidade foi ampliada, incluindo 63 novos municípios. Entre as localidades que agora podem acessar o benefício estão:

Minas Gerais (MG):

Antônio Carlos, Capelinha, Raul Soares.

Santa Catarina (SC):

Palma Sola.

Paraná (PR):

Dois Vizinhos, Enéas Marques, Santa Cruz de Monte Castelo.

As cidades mencionadas se juntam a outras já contempladas anteriormente, aumentando o alcance do programa e permitindo que mais trabalhadores afetados por desastres naturais recebam a assistência necessária.

Quem pode solicitar o saque?

Para ter direito ao saque calamidade do FGTS, os trabalhadores devem atender a certos critérios. São eles:

Residência em município sob decreto de calamidade pública: o trabalhador precisa residir em uma cidade oficialmente reconhecida como afetada por um desastre natural e que tenha recebido um decreto de calamidade pública.

o trabalhador precisa residir em uma cidade oficialmente reconhecida como afetada por um desastre natural e que tenha recebido um decreto de calamidade pública. Saldo disponível na conta do FGTS: o trabalhador deve ter um saldo suficiente em sua conta vinculada do FGTS para realizar o saque.

o trabalhador deve ter um saldo suficiente em sua conta vinculada do FGTS para realizar o saque. Não ter realizado o saque calamidade nos últimos 12 meses: é imprescindível que o trabalhador não tenha solicitado o saque calamidade nos últimos 12 meses, exceto em situações previstas pelo programa.

Os desastres naturais que justificam o saque incluem eventos como enchentes, vendavais, ciclones, quedas de granizo e rompimentos de barragens.

Como solicitar o saque calamidade?

A solicitação do saque pode ser feita de maneira simples e rápida através do aplicativo FGTS, eliminando a necessidade de ir até uma agência da Caixa. O passo a passo é o seguinte:

Acesse o aplicativo FGTS e clique na opção Solicitar Saque. Selecione a opção Calamidade Pública. Escolha o município afetado e selecione-o na lista. Anexe a documentação necessária: Documento de identidade;

Comprovante de residência, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade pública;

Foto segurando o documento de identidade.

Após a análise da Caixa, os valores aprovados serão depositados diretamente na conta bancária informada pelo trabalhador.

Importante dizer ainda que o valor máximo que pode ser retirado em situações de calamidade é de R$ 6.220 por conta vinculada.

Qual o prazo para solicitação do saque calamidade?

Os prazos para a solicitação do saque podem variar conforme o município e a data do decreto de calamidade pública.

A seguir, estão alguns exemplos de prazos para a solicitação do saque calamidade em diversas cidades recentemente incluídas:

Minas Gerais (MG):

Antônio Carlos: até 14/04/2025

Capelinha: até 13/04/2024

Paraná (PR):

Dois Vizinhos: até 23/01/2025

Enéas Marques: até 10/04/2025

Santa Catarina (SC):

Palma Sola: até 10/04/2025

É fundamental que os trabalhadores estejam atentos às datas limite para não perderem a chance de solicitar o saque calamidade.

Uma vez expirado o prazo, o acesso ao benefício referente àquela calamidade não estará mais disponível, exceto em situações excepcionais previstas pela Caixa.

Por fim, se você se encontra em uma das cidades afetadas e atende aos requisitos, não hesite em buscar mais informações sobre como solicitar esse benefício.

Aproveite essa oportunidade de ajudar sua família a se recuperar e restabelecer a normalidade após um momento difícil.