ATENÇÃO! Conheça o Golpe Voa Brasil: veja como se proteger de fraudes

Voa Brasil: conheça o programa que oferece passagens aéreas a partir de R$ 200 para aposentados do INSS. Descubra como funciona e seus benefícios.

Você já ouviu falar no Voa Brasil? Esse programa foi criado pelo governo federal e tem como objetivo oferecer passagens aéreas a preços acessíveis, com valores que podem chegar a R$ 200 para qualquer trecho do país.

A iniciativa é especialmente direcionada a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que frequentemente enfrentam dificuldades financeiras ao planejar viagens.

Esse benefício tem atraído a atenção, principalmente entre os idosos que buscam alternativas mais em conta para viajar. É uma oportunidade valiosa, mas, como tudo que parece bom demais, requer cautela.

Voa Brasil, a iniciativa do governo federal voltada para aposentados do INSS. (Foto divulgação)

Entenda o Golpe Voa Brasil

Infelizmente, a popularidade do Voa Brasil também chamou a atenção de criminosos. Recentemente, começaram a circular nas redes sociais links para páginas fraudulentas que imitam o portal do programa, visando enganar os usuários.

Essas páginas falsas prometem a inscrição no Voa Brasil, utilizando títulos chamativos como Últimos dias para se cadastrar no Programa Voa Brasil; veja como participar. O objetivo é claro: induzir os visitantes a fornecer informações pessoais ou a realizar pagamentos indevidos.

Confira também:

Você sabe identificar fraudes?

Uma das principais características dessas páginas fraudulentas é a aparente legitimidade. Elas geralmente incluem vídeos que parecem ser reportagens de canais conhecidos, como CNN Brasil e G1, aumentando a credibilidade falsa.

A mensagem comum é de que a inscrição no programa requer o pagamento de uma taxa, algo que é totalmente falso.

O governo já deixou claro que não é cobrada qualquer taxa para cadastro ou adesão ao Voa Brasil, e orienta os beneficiários a não fornecerem dados pessoais em sites não oficiais.

Como evitar cair em golpes

Desconfie de páginas que exigem pagamento para inscrição.

Verifique sempre se o site é oficial, que deve ser vinculado ao governo.

Evite clicar em links suspeitos compartilhados nas redes sociais.

Passo a passo para utilizar o Voa Brasil

Atualmente, o Voa Brasil está disponível exclusivamente para aposentados do INSS. Para acessar as ofertas de passagens aéreas, os beneficiários devem:

Ter uma conta ativa no sistema GOV.BR com perfil prata ou ouro. Acessar o site oficial do Voa Brasil e inserir seu CPF. Verificar a elegibilidade e escolher o destino desejado.

Uma dica importante é evitar deixar para comprar as passagens na última hora. Os viajantes que têm flexibilidade para viajar em dias específicos, como terças ou quintas-feiras, podem encontrar mais opções disponíveis.

Entre os destinos mais populares entre os beneficiários do Voa Brasil estão:

São Paulo

Rio de Janeiro

Fortaleza

Recife

Salvador

Brasília

Belo Horizonte

Portanto, fique atento e não deixe que fraudes o impeçam de aproveitar os benefícios que o Voa Brasil tem a oferecer.

Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que todos possam viajar com segurança e tranquilidade. Mantenha-se informado e proteja-se contra possíveis golpes!

Não deixe de conferir: