Não fique para trás! Veja como consultar o pagamento do Bolsa Família

Consulte as datas de pagamento e valores do Bolsa Família em janeiro de 2025. Saiba como acessar as informações disponibilizadas pelo MDS.

Com a chegada de um novo ano, os beneficiários do Bolsa Família aguardam ansiosamente as datas de pagamento e os valores a serem recebidos.

Para janeiro de 2025, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já disponibilizou a consulta das informações sobre o benefício.

Nas linhas a seguir, vamos explorar como realizar essa consulta, apresentar o calendário de pagamentos e discutir informações relevantes para os beneficiários.

Por que consultar o Bolsa Família?

Consultar regularmente o Bolsa Família é importante para que os beneficiários possam planejar suas finanças e organizar suas despesas mensais.

O acesso antecipado às informações sobre o pagamento permite que as famílias:

Planejem o uso do benefício de maneira mais eficaz;

Evitem deslocamentos desnecessários até os locais de saque;

Verifiquem se houve alterações no valor do benefício;

Confiram mensagens importantes do programa.

Além disso, a consulta periódica possibilita a identificação rápida de quaisquer problemas ou irregularidades no cadastro, facilitando a resolução de questões junto aos órgãos responsáveis.

Quais são os canais oficiais para consultar o Bolsa Família?

O governo federal oferece vários canais oficiais que permitem aos beneficiários consultar o Bolsa Família de maneira prática e segura.

Cada canal possui suas particularidades, permitindo ao usuário escolher a opção que melhor se adequa à sua situação e acesso à tecnologia. Confira:

1. Aplicativo Bolsa Família

Uma das formas mais eficientes de consultar as informações do Bolsa Família é através do aplicativo dedicado. Disponível para dispositivos Android e iOS, o app pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Para utilizá-lo, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Bolsa Família na loja de aplicativos do seu dispositivo; Abrir o aplicativo e faça login usando a senha do Caixa Tem, FGTS ou Caixa Trabalhador; Se não tiver uma senha, crie uma nova conforme as instruções do app; Na tela inicial, você encontrará informações sobre seu benefício, como valor, data de pagamento e extrato das parcelas.

2. Aplicativo Cadastro Único

Outra alternativa é o aplicativo Cadastro Único. O app não fornece informações sobre o Bolsa Família, e também permite que os usuários acessem e atualizem seus dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Para utilizá-lo, siga estas etapas:

Baixe o app Cadastro Único na loja de aplicativos do seu smartphone; Abrir o aplicativo e faça login usando seu CPF e a senha cadastrada na conta gov.br; Na tela inicial, selecione a opção Meus Benefícios.

Dessa forma, você terá acesso a informações sobre o Bolsa Família e outros programas sociais vinculados à sua família.

3. Aplicativo Caixa Tem

O Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, também permite consultar informações do Bolsa Família, além de possibilitar diversas operações bancárias, como pagamentos e transferências.

Para consultar o Bolsa Família pelo Caixa Tem, siga os passos:

Instale o aplicativo Caixa Tem disponível para Android e iOS; Faça login utilizando seu CPF ou número do NIS; Selecione a opção Bolsa Família no menu principal.

Assim, você terá acesso a detalhes sobre seu benefício, como valor e data de pagamento.

4. Portal Cidadão da Caixa

Para quem prefere realizar a consulta pelo computador, o Portal Cidadão da Caixa é uma excelente opção, oferecendo informações detalhadas sobre o Bolsa Família e outros programas sociais.

Para realizar a consulta, siga os passos:

Acesse o site oficial do Portal Cidadão da Caixa ( https://acessoseguro.sso.caixa.gov.br/portal?segmento=CIDADAO01 ); Clique na opção Consultar Famílias Beneficiárias; Escolha Consulta por família; Insira o CPF e o NIS do responsável familiar; Clique em Consultar para visualizar os detalhes do benefício.

Esse portal oferece um ambiente seguro para obter informações atualizadas sobre o Bolsa Família.

5. Consulta por Telefone

Para aqueles que não têm acesso à internet ou preferem o atendimento telefônico, é possível consultar o Bolsa Família através da Central de Atendimento do Ministério da Cidadania.

Para isso, basta:

Ligar para o número 121; Seguir as instruções do menu eletrônico; Fornecer seu CPF ou NIS quando solicitado.

A consulta por telefone é uma opção importante para garantir que todos os beneficiários possam obter informações sobre o Bolsa Família, independentemente de seu acesso à tecnologia.

Quais são as datas de pagamento do Bolsa Família de janeiro 2025?

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para janeiro de 2025 foi divulgado pelo MDS. Os repasses ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira abaixo as datas de pagamento para janeiro de 2025:

Final do NIS 1: 20 de janeiro;

Final do NIS 2: 21 de janeiro;

Final do NIS 3: 22 de janeiro;

Final do NIS 4: 23 de janeiro;

Final do NIS 5: 24 de janeiro;

Final do NIS 6: 27 de janeiro;

Final do NIS 7: 28 de janeiro;

Final do NIS 8: 29 de janeiro;

Final do NIS 9: 30 de janeiro;

Final do NIS 0: 31 de janeiro.

É importante lembrar que o benefício fica disponível para saque por 90 dias após a data de depósito. Caso o beneficiário não realize o saque dentro desse prazo, o valor retornará para os cofres da União.

