Cuidado! Veja como golpistas podem hackear seu WhatsApp e saiba como evitar

Golpistas têm adotado métodos sofisticados para hackear o WhatsApp, explorando brechas de segurança e falhas de atenção dos usuários.

O aplicativo de mensagens, amplamente utilizado para comunicação no Brasil, tem sido alvo de ataques que expõem dados pessoais e podem causar prejuízos financeiros.

Para se proteger, é importante conhecer as principais táticas usadas pelos criminosos e as formas mais seguras de manter sua conta protegida. A seguir, veja os métodos mais comuns usados por hackers e como evitar essas armadilhas.

4 métodos que criminosos usam para hackear seu WhatsApp

1. Instalação de malwares no celular

A instalação de malwares é uma das formas mais comuns de ataque. Em suma, esses programas maliciosos se infiltram no dispositivo e operam silenciosamente em segundo plano.

O malware consegue registrar tudo o que é digitado, incluindo senhas e códigos de verificação. Além disso, alguns conseguem até gravar a tela do celular sem que o usuário perceba.

A saber, os programas geralmente são instalados quando o usuário baixa aplicativos de fontes não oficiais ou clica em links suspeitos recebidos por mensagens.

Como se proteger:

Evite baixar aplicativos fora das lojas oficiais, como a Google Play Store e a App Store.

Instale um antivírus confiável no celular e faça varreduras regulares.

e faça varreduras regulares. Desconfie de mensagens com links desconhecidos, mesmo quando enviados por contatos conhecidos.

2. Encaminhamento de chamadas falsas

O golpe de encaminhamento de chamadas envolve o redirecionamento de ligações para o número do criminoso. Ele tenta convencer o usuário a digitar um código no celular, que redireciona todas as chamadas para o hacker.

Após esse desvio, o criminoso tenta acessar o WhatsApp da vítima. Quando o aplicativo liga para informar o código de verificação, a ligação é automaticamente direcionada ao golpista, que finaliza o acesso.

Como se proteger:

Nunca digite códigos recebidos por ligações ou mensagens suspeitas.

Desconfie de contatos insistentes que pedem informações com urgência.

Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp, criando um PIN extra de segurança.

3. Solicitação de códigos de verificação por SMS

Esse golpe é simples, porém ainda bastante eficaz. O criminoso entra em contato se passando por empresas ou até mesmo conhecidos, solicitando um código de seis dígitos enviado por SMS.

Ao fornecer esse código, a vítima perde o acesso à conta, pois o golpista o utiliza para ativar o WhatsApp em outro dispositivo.

Muitas vezes, a abordagem envolve histórias falsas, como atualizações urgentes no aplicativo ou problemas de segurança, para pressionar a vítima a compartilhar o código rapidamente.

Como se proteger:

Jamais compartilhe o código de verificação do WhatsApp com terceiros.

Se receber mensagens suspeitas, entre em contato diretamente com a pessoa ou empresa através de canais oficiais.

Ative a verificação em duas etapas, adicionando uma senha extra de proteção.

4. QR Codes falsos no WhatsApp Web

O golpe com QR codes falsos explora a versão Web do WhatsApp. O criminoso cria páginas falsas que imitam o site oficial do WhatsApp Web e as promove em mecanismos de busca.

Quando a vítima acessa o site fraudulento e escaneia o QR code, o criminoso consegue acessar a conta remotamente. Nesse sentido, a técnica pode dar acesso completo às mensagens, contatos e arquivos compartilhados na conta da vítima.

Como se proteger:

Sempre verifique o link do site antes de escanear o QR code. O endereço correto é web.whatsapp.com .

O endereço correto é . Salve o site oficial do WhatsApp Web nos favoritos do navegador.

do navegador. Evite buscar o site pelo Google, já que links patrocinados podem levar a páginas falsas.

Como reforçar a segurança no WhatsApp?

Para se proteger dessas tentativas de golpe, é essencial adotar medidas de segurança dentro do próprio aplicativo:

Ative a verificação em duas etapas. Vá até as configurações do WhatsApp, clique em Conta > Verificação em duas etapas e crie um PIN de segurança.

Vá até as configurações do WhatsApp, clique em e crie um PIN de segurança. Mantenha o aplicativo sempre atualizado. As versões mais recentes costumam corrigir falhas de segurança.

As versões mais recentes costumam corrigir falhas de segurança. Evite clicar em links suspeitos recebidos por mensagens.

Ative o bloqueio de tela no aplicativo. Alguns celulares permitem usar biometria para proteger o acesso ao WhatsApp.

O que fazer se sua conta for hackeada?

Se perceber que sua conta foi comprometida, tome medidas imediatas: