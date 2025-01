Ferramenta amiga! Simulador do Imposto de Renda chega para ajudar contribuintes; veja o tutorial

Receita Federal disponibiliza simulador para o Imposto de Renda 2025. Saiba como calcular valores a pagar ou restituir de forma rápida e prática.

O simulador do Imposto de Renda 2025, desenvolvido pela Receita Federal, facilita o planejamento financeiro dos contribuintes, permitindo estimar o valor a pagar ou restituir.

A ferramenta calcula o imposto com base nas informações fornecidas pelo próprio usuário, como rendimentos, deduções e doações, o que possibilita um maior controle antes do período oficial de entrega da declaração.

A declaração do Imposto de Renda de 2025 deverá ser entregue entre 15 de março e 31 de maio. No entanto, o simulador já pode ser acessado por aqueles que desejam se preparar com antecedência.

Veja como usar o simulador oficial da Receita Federal e calcule antecipadamente o valor do seu Imposto de Renda 2025. Acesse pelo celular ou computador. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o simulador do Imposto de Renda 2025?

O simulador online permite que o contribuinte insira seus rendimentos e despesas dedutíveis para calcular o valor estimado do imposto devido ou a ser restituído. É uma ferramenta acessível pelo computador ou navegador de celular e não exige instalação de programas.

A tabela progressiva do IR 2025 serve como base para o cálculo, considerando diferentes faixas de renda. Veja abaixo:

Até R$ 2.259,20: Isento.

Isento. De R$ 2.259,21 a R$ 2.828,65: Alíquota de 7,5% e dedução de R$ 169,44.

Alíquota de 7,5% e dedução de R$ 169,44. De R$ 2.828,66 a R$ 3.751,05: Alíquota de 15% e dedução de R$ 381,44.

Alíquota de 15% e dedução de R$ 381,44. De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68: Alíquota de 22,5% e dedução de R$ 662,77.

Alíquota de 22,5% e dedução de R$ 662,77. Acima de R$ 4.664,68: Alíquota de 27,5% e dedução de R$ 896,00.

O valor final depende da renda e das deduções informadas, como despesas médicas, educação e dependentes.

Que tal conferir também?

Passo a passo para usar o simulador do Imposto de Renda 2025

Para acessar e utilizar o simulador da Receita Federal, siga estas etapas:

Acesse o site oficial da Receita Federal pelo link: www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf .

Clique em “Cálculo Anual” e selecione o exercício de 2025.

Insira o valor dos rendimentos tributáveis recebidos ao longo do ano.

Informe os valores das deduções, como despesas médicas, educação e dependentes.

Inclua as doações realizadas, caso existam.

Confira o resultado com o valor estimado a pagar ou receber na aba “Imposto”.

A alíquota efetiva será calculada automaticamente, mostrando o percentual do imposto sobre os rendimentos.

Quais despesas podem ser deduzidas no Imposto de Renda 2025?

O simulador também considera valores que podem ser abatidos na base de cálculo, diminuindo o imposto a pagar.

Entre as principais despesas dedutíveis estão:

Despesas médicas: Gastos com consultas, cirurgias e exames, sem limite de valor.

Gastos com consultas, cirurgias e exames, sem limite de valor. Educação: Pagamento de mensalidades escolares, limitado a R$ 3.561,50 por dependente ao ano.

Pagamento de mensalidades escolares, limitado a R$ 3.561,50 por dependente ao ano. Dependentes: Redução de R$ 2.275,08 por cada dependente informado.

Redução de R$ 2.275,08 por cada dependente informado. Previdência privada: Contribuições a planos PGBL, até o limite de 12% da renda tributável.

Contribuições a planos PGBL, até o limite de 12% da renda tributável. Pensão alimentícia: Desde que estabelecida judicialmente.

As deduções podem reduzir o valor final do imposto ou aumentar a restituição.

Como calcular a restituição do Imposto de Renda 2025?

A restituição ocorre quando o valor retido na fonte ao longo do ano supera o imposto devido.

O simulador permite simular cenários diferentes para entender o valor que poderá ser restituído, considerando:

Valor total retido na fonte.

Rendimentos e despesas dedutíveis.

Cálculo progressivo da tabela do IR.

Se o valor retido for maior que o imposto devido, o contribuinte receberá a diferença de volta, geralmente depositada na conta bancária informada na declaração.

Como fazer a declaração oficial do Imposto de Renda 2025?

A declaração deve ser enviada pelo programa oficial da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares.

Documentos importantes para a declaração incluem: