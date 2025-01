Calendário CHEIO! Consulte as datas mais importantes para empreendedores e MEI no ano

Microempreendedores devem se atentar ao prazo para adesão e regularização do Simples Nacional em 2025. Evite multas e confira o calendário completo.

O início do ano exige atenção redobrada dos microempreendedores individuais (MEI) e das pequenas empresas, sobretudo quanto aos prazos e obrigações fiscais que já começam em janeiro.

Manter o calendário de obrigações atualizado é importante para evitar problemas com a Receita Federal, manter o negócio regularizado e aproveitar os benefícios fiscais disponíveis. Os prazos envolvem adesão ao Simples Nacional, declaração de faturamento e regularização de pendências.

Empreendedores que planejam aderir ao Simples Nacional ou que precisam regularizar a situação fiscal devem agir já nos primeiros meses do ano. Confira as datas e obrigações que exigem atenção no início de 2025.

Qual é o prazo de adesão ao Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado voltado para micro e pequenas empresas. Empreendedores interessados em optar por esse sistema têm até 31 de janeiro de 2025 para fazer a solicitação.

Essa data é também o limite para:

Empresas que foram excluídas do Simples Nacional regularizarem pendências com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

MEIs que ultrapassaram o limite de faturamento de R$ 81 mil regularizarem sua situação e optarem pela continuidade no Simples Nacional.

Empresas que não regularizarem seus débitos ou solicitarem a reinclusão até essa data podem enfrentar penalidades, como perda de benefícios fiscais e restrições para emitir notas fiscais.

Regularização de pendências fiscais e dívidas

Empresas notificadas pela Receita Federal que receberam o Termo de Exclusão do Simples Nacional devem regularizar suas dívidas em até 30 dias após a notificação.

As dívidas podem ser quitadas à vista ou de forma parcelada.

A falta de regularização pode resultar na exclusão do regime e em dificuldades como o bloqueio de emissão de notas fiscais.

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

A DEFIS deve ser enviada até 31 de março de 2025. Essa declaração é obrigatória para todas as empresas optantes pelo Simples Nacional e serve para informar dados financeiros e fiscais relativos ao ano anterior.

O não envio no prazo pode gerar multas e restrições ao CNPJ da empresa.

Declaração Anual do MEI (DASN-SIMEI)

Os microempreendedores individuais (MEI) devem entregar a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI) até 31 de maio.

A declaração informa o faturamento total do MEI no ano anterior e é obrigatória mesmo para quem não teve movimentação financeira.

O não envio dentro do prazo pode resultar em multas e até na exclusão do CNPJ como MEI.

Semana do MEI – Programação de capacitação em maio

Durante o mês de maio, ocorre a Semana do MEI, um evento de capacitação e orientação voltado para microempreendedores individuais.

A programação inclui:

Palestras sobre gestão e planejamento financeiro.

Workshops sobre como expandir o negócio.

Sessões de esclarecimento sobre as obrigações fiscais.

Pagamento mensal de tributos

Os MEIs e empresas optantes pelo Simples Nacional devem pagar mensalmente os tributos devidos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

O vencimento ocorre no dia 20 de cada mês. Caso a data caia em um feriado ou fim de semana, o pagamento deverá ser feito no próximo dia útil.

Empresas em início de atividade: prazo de adesão ao Simples Nacional

Para novas empresas, o prazo para optar pelo Simples Nacional é de até 30 dias após o deferimento da última inscrição (municipal ou estadual).

O processo de adesão ao Simples Nacional é feito exclusivamente online, pelo Portal do Simples Nacional, onde também estão disponíveis informações sobre as regras e documentos necessários.