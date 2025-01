R$ 5 MIL na conta antes de virar o mês! Nubank libera crédito FÁCIIL e clientes aproveitam; veja como

Nubank oferece até R$ 5 mil extras no limite do cartão com o Nu Limite Garantido. Veja como ativar a função no aplicativo em 5 passos simples.

O Nubank tem se destacado como uma das principais opções de serviços financeiros no Brasil, uma vez que oferece soluções práticas e acessíveis para seus clientes.

O cartão de crédito da instituição, conhecido pelo apelido de “roxinho”, se tornou popular por sua simplicidade e ausência de tarifas abusivas.

Agora, o banco digital oferece uma nova alternativa para quem busca aumentar o limite de crédito, o chamado “Nu Limite Garantido”.

Em suma, o recurso permite que o cliente utilize parte do saldo de sua conta como garantia para ampliar o limite do cartão de crédito. Isso facilita o acesso a valores mais altos e ajuda a manter o controle sobre seus investimentos.

Como funciona o Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido permite que o cliente utilize o saldo disponível na conta do Nubank para aumentar o limite do cartão de crédito.

O valor fica reservado e pode ser usado como limite de crédito, enquanto continua rendendo em uma aplicação chamada “caixinha”.

Por exemplo: se o cliente deseja ter um limite de R$ 5 mil no cartão de crédito, ele pode reservar esse valor em sua conta. O montante fica bloqueado como garantia e, ao mesmo tempo, continua rendendo enquanto não é utilizado.

A funcionalidade foi criada para atrair novos clientes e oferecer mais flexibilidade para os atuais. Mesmo quem possui limite inicial baixo pode aumentar seu poder de compra de forma prática.

Como aumentar o limite do cartão Nubank em 5 passos

O processo para ativar o Nu Limite Garantido é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do banco. Veja como:

Abra o aplicativo Nubank e acesse a área de cartões.

Selecione a opção “Reservar valor como limite”.

Escolha o valor que deseja reservar como limite.

Leia e aceite os termos de uso.

Confirme a operação utilizando a senha de 4 dígitos.

Assim que o valor for reservado, o limite extra estará disponível no cartão de crédito. O saldo aplicado na caixinha continua rendendo normalmente.

Vantagens do Nu Limite Garantido

Essa nova funcionalidade oferece benefícios interessantes para quem busca flexibilidade no crédito. Entre as principais vantagens estão:

Aumento de limite imediato: o cliente pode definir o valor do próprio limite de acordo com o saldo disponível na conta.

o valor reservado continua rendendo, mesmo enquanto funciona como garantia. Sem análise de crédito: o cliente não precisa passar por nova avaliação financeira para aumentar o limite.

o cliente não precisa passar por nova avaliação financeira para aumentar o limite. Controle total pelo app: todo o processo de ativação e ajuste pode ser feito de forma simples no aplicativo Nubank.

Como abrir uma conta no Nubank?

Para quem ainda não é cliente do Nubank, abrir uma conta e ter acesso ao Nu Limite Garantido é um processo rápido. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo Nubank em seu celular ou acesse o site oficial.

Selecione a opção “Quero ser Nubank”.

Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo nome, CPF e telefone.

Envie os documentos solicitados e aguarde a análise de cadastro.

Após a aprovação, a conta estará disponível para uso e o cartão de crédito pode ser solicitado.

Após a ativação, o cliente já pode acessar a função Nu Limite Garantido diretamente pelo aplicativo.

Como funciona o limite de crédito no Nubank?

O limite de crédito tradicional no Nubank é definido com base em uma análise de risco. A instituição avalia o comportamento financeiro do cliente, seu histórico de pagamentos e o score de crédito, uma pontuação que indica a probabilidade de atrasos em pagamentos.

Porém, com o Nu Limite Garantido, essa análise se torna opcional. Logo, permite que o cliente utilize o saldo disponível como base para o aumento de limite.

Dicas para melhorar o limite de crédito no Nubank

