Nova atualização no WhatsApp chega com tudo para QUEBRAR a concorrência; veja o que muda

WhatsApp lança figurinhas de selfie e reações rápidas. Confira as novidades e veja como usar os recursos para tornar suas conversas mais personalizadas e dinâmicas.

O WhatsApp anunciou uma série de atualizações que prometem deixar a experiência no aplicativo ainda mais prática e interativa.

As novas ferramentas incluem figurinhas de selfie, reações mais rápidas e compartilhamento de pacotes de figurinhas, ampliando as opções de personalização e agilidade nas conversas.

Além de simplificar o uso das figurinhas, o aplicativo também trouxe novos efeitos de câmera, que permitem incluir filtros e planos de fundo diretamente nas fotos e vídeos capturados no mensageiro.

De maneira geral, as novidades buscam tornar a comunicação mais dinâmica, com recursos que já estão presentes em outras plataformas da Meta, agora adaptados ao WhatsApp.

A nova atualização do WhatsApp trouxe figurinhas de selfie, pacotes completos e reações mais rápidas. Veja como acessar as novidades no seu aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os novos recursos do WhatsApp para 2025?

Confira a seguir mais detalhes sobre as novidades e como utilizar cada um dos recursos lançados.

Novos efeitos de câmera

A câmera do WhatsApp foi aprimorada com a adição de filtros, planos de fundo e efeitos visuais. Com mais de 30 opções de imagens disponíveis, os usuários agora podem personalizar suas fotos e vídeos antes de enviá-los nas conversas.

O acesso aos efeitos é simples: ao abrir a câmera no WhatsApp, basta tocar no ícone da “varinha mágica” e escolher os filtros e planos de fundo disponíveis.

Figurinhas de selfie personalizadas

A criação de figurinhas no WhatsApp ficou ainda mais fácil com o novo recurso de figurinhas de selfie. Agora, os usuários podem capturar uma selfie em tempo real e transformá-la imediatamente em uma figurinha personalizada.

Para criar a sua, basta:

Abrir a bandeja de figurinhas em qualquer conversa;

em qualquer conversa; Selecionar o ícone da câmera disponível na área de figurinhas;

Tirar uma selfie e confirmar para transformá-la em uma figurinha.

Inicialmente, o recurso está disponível apenas para Android, mas a Meta confirmou que o lançamento para iPhone (iOS) está previsto para as próximas atualizações.

Compartilhamento de pacotes de figurinhas

Compartilhar figurinhas agora ficou mais prático com o novo recurso de envio de pacotes completos. Anteriormente, os usuários precisavam enviar as figurinhas uma a uma, o que podia ser cansativo.

Com a nova atualização, é possível enviar todo um pacote de figurinhas de uma só vez para os contatos. Para isso, basta:

Abrir a aba de figurinhas no chat;

Selecionar o pacote completo que deseja compartilhar;

Tocar na opção de compartilhar pacote completo com o contato.

Reações mais rápidas nas mensagens

O WhatsApp também implementou uma forma mais rápida de reagir às mensagens no chat. Com um duplo toque na mensagem, o usuário agora pode reagir instantaneamente.

Além disso, o aplicativo disponibiliza um menu de reações rápidas, que exibe as opções mais utilizadas, como o ícone de coração, joinha e risadas. Essa melhoria torna a comunicação mais fluida, sem a necessidade de acessar menus adicionais para reagir a uma mensagem.

Como acessar as novas funções?

Para acessar esses novos recursos, é importante manter o aplicativo atualizado. As novidades estão sendo disponibilizadas gradualmente, sendo necessário verificar se a versão mais recente está instalada na Google Play Store ou na App Store.

O WhatsApp continua evoluindo, oferecendo ferramentas que ampliam a experiência de personalização e rapidez nas interações diárias.