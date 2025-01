Problemão! Conheça a multa de R$ 293,47 + 7 pontos na carteira que tem causado prejuízos na CNH

A renovação da CNH em 2025 continua obrigatória. Veja os prazos, documentos necessários e as penalidades para quem não se regularizar.

Em 2025, o processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) continua obrigatório e segue as diretrizes já estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dirigir com o documento vencido por mais de 30 dias pode gerar multas severas e perda de pontos na carteira. Para manter a regularidade, os motoristas precisam estar atentos aos prazos e exigências.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) confirmou que não houve mudanças no processo de renovação da CNH neste ano, mesmo com especulações sobre novas regras.

O Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, esclareceu que nenhum exame adicional foi implementado. No entanto, as normas já existentes exigem o cumprimento de procedimentos obrigatórios para garantir a segurança nas vias.

Entenda como renovar sua CNH em 2025 e evitar multas. Confira prazos, documentos e como acessar a versão digital do documento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o processo de renovação da CNH em 2025?

Para renovar a CNH, os condutores devem iniciar o processo pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de seu estado.

Grande parte do procedimento pode ser feita online, facilitando o acesso ao serviço. No entanto, os exames médicos e psicológicos continuam presenciais.

Os requisitos para renovação incluem:

Aprovação em exame médico e, em alguns casos, psicológico.

Apresentação de documento de identificação oficial com foto (RG ou CNH anterior).

CPF e comprovante de residência atualizado.

Habilitação em situação regular, sem suspensão ou cassação.

O exame médico avalia:

Capacidade visual.

Coordenação motora e reflexos.

Saúde mental e física para conduzir.

Após a aprovação nos exames e o envio dos documentos, a renovação é finalizada e o motorista pode acessar a versão digital da CNH pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento físico é enviado pelos Correios em até 14 dias.

Confira também:

Por que manter a CNH em dia?

Dirigir com a CNH vencida gera penalidades severas. De acordo com o CTB, circular com o documento expirado há mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima.

Consequências para quem dirige com a CNH vencida:

Multa no valor de R$ 293,47.

Adição de 7 pontos na carteira.

Possível retenção do veículo.

Além de evitar multas, manter a CNH atualizada garante a segurança no trânsito, já que o exame médico avalia as condições de saúde do condutor.

Reflexos, visão e habilidades motoras podem mudar com o tempo, e a renovação permite identificar eventuais limitações.

Qual o prazo de validade da CNH em 2025?

A validade da CNH varia conforme a idade do motorista. As regras são divididas em três faixas etárias:

Menores de 50 anos: validade de 10 anos.

validade de 10 anos. Entre 50 e 70 anos: validade de 5 anos.

validade de 5 anos. Acima de 70 anos: renovação a cada 3 anos.

O prazo reduzido para condutores mais idosos é uma forma de monitorar condições de saúde que podem comprometer a segurança no trânsito.

Como acessar a CNH Digital?

Após a renovação, o condutor pode acessar a CNH Digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). A versão digital tem a mesma validade do documento físico e pode ser usada em fiscalizações de trânsito.

Passo a passo para acessar a CNH Digital:

Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Faça login com os dados da conta Gov.br. Adicione a CNH escaneando o QR Code presente no documento físico. Pronto! Sua CNH Digital estará disponível no aplicativo.

Renovação de retrovisores: houve mudanças em 2025?

Apesar de rumores, as regras sobre retrovisores permanecem inalteradas em 2025. As normas continuam as mesmas, garantindo a obrigatoriedade de retrovisores em bom estado e em quantidade adequada ao tipo de veículo.

A fiscalização de retrovisores exige:

Espelhos em bom estado e com visibilidade clara.

Retrovisores laterais e central obrigatórios para carros.

Motocicletas devem possuir espelhos laterais em ambos os lados.

Dirigir sem retrovisores adequados pode gerar multa e perda de pontos na CNH.