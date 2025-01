Tudo vai mudar até 2030! Conheça 15 profissões em alta e baixa nos próximos 5 anos

Inteligência Artificial transformará profissões até 2030: saiba quais setores terão maior demanda e os empregos mais promissores no futuro próximo.

A Inteligência Artificial (IA) promete transformar profundamente o mercado de trabalho, com a previsão de criação de até 78 milhões de novos empregos até 2030.

A estimativa é baseada em um estudo do Fórum Econômico Mundial, que analisou as tendências globais em ocupação e tecnologia. As áreas que devem receber maior atenção incluem tecnologia, serviços e educação, sobretudo aquelas funções que estão diretamente ligadas à transformação digital.

O levantamento, que envolveu a participação de mais de 1.000 empresas, destacou que algumas profissões devem ter um aumento significativo na demanda nos próximos anos. Entre elas, estão os trabalhadores rurais, motoristas de entrega e profissionais da construção civil.

No setor tecnológico, a evolução será ainda mais acentuada, com uma crescente necessidade de especialistas em Big Data, engenheiros de Fintech, profissionais de IA e aprendizado de máquina, além de desenvolvedores de software e aplicativos.

Positivo para uns, problema para outros

Embora novas oportunidades estejam surgindo, algumas profissões enfrentam o risco de desaparecer ou sofrer uma redução significativa devido à automação.

Profissões como caixas e bilheteiros, assistentes administrativos e trabalhadores de serviços gerais, como zeladores, estão entre as mais afetadas por essas mudanças.

O que fazer para não sair do mercado de trabalho?

O cenário enfatiza a necessidade de adaptação, tanto por parte dos trabalhadores quanto das empresas, para acompanhar a evolução tecnológica.

De acordo com o estudo, investir em capacitação em áreas estratégicas e desenvolver habilidades digitais são essenciais para quem deseja se destacar no mercado futuro.

Como você pode se preparar para essas mudanças? Um foco em educação contínua e em formação técnica pode fazer toda a diferença na sua carreira.

Ranking das 15 profissões em alta e baixa até 2030

Profissões em alta: Especialistas em Big Data Engenheiros de Fintech Profissionais de IA e aprendizado de máquina Desenvolvedores de software e aplicativos Trabalhadores rurais Motoristas de entrega Profissionais da construção civil

Profissões em baixa: Caixas e bilheteiros Assistentes administrativos Trabalhadores de serviços gerais Zeladores



Em um cenário onde a tecnologia avança rapidamente, como você pode garantir sua relevância no mercado?

O investimento em educação e no desenvolvimento de novas habilidades é o caminho para se adaptar e prosperar neste novo ambiente.

