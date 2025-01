Clientes Nubank têm acesso a internet 100% grátis; saiba como aproveitar

O Nubank lançou um benefício exclusivo para seus clientes: 10GB de internet gratuita. Veja como ativar e aproveitar essa oferta.

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, anunciou um novo benefício exclusivo para seus clientes: 10GB de internet gratuita para uso.

A oferta foi criada para atender pessoas que viajam com frequência, facilitando a conexão durante o período fora do país sem custos extras com roaming internacional.

O benefício permite acesso a internet em mais de 130 países, com validade de 30 dias. A oferta busca proporcionar mais comodidade e praticidade para quem já é cliente do cartão, ampliando os serviços além das operações financeiras.

Nubank oferece 10GB de internet grátis para clientes. Confira como ativar o eSIM e aproveitar o benefício em mais de 130 países. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode aproveitar a internet gratuita do Nubank?

A internet gratuita de 10GB está disponível exclusivamente para os clientes do cartão Nubank Ultravioleta.

O cartão é conhecido por seus benefícios premium, que vão além das vantagens financeiras tradicionais, como cashback em compras e isenção de anuidade sob determinadas condições.

O acesso ao benefício ocorre através do eSIM, um chip virtual que elimina a necessidade de um chip físico no celular.

A ativação é feita pelo próprio aplicativo do Nubank, permitindo que o cliente configure o serviço de forma rápida e prática.

Como ativar o eSIM e utilizar os 10GB de internet gratuita?

Para começar a usar o benefício, os clientes precisam ativar o eSIM pelo aplicativo Nubank, seguindo um processo simples:

Abra o aplicativo Nubank e acesse a seção Benefícios Ultravioleta.

e acesse a seção Clique em “Viajar com internet gratuita.”

Escolha o modelo do seu smartphone (iPhone, Samsung ou outro Android).

(iPhone, Samsung ou outro Android). Siga as instruções na tela para concluir a instalação do eSIM.

Após concluir esses passos, o cliente receberá um e-mail com mais informações sobre a configuração do serviço. O uso da internet gratuita já estará disponível, proporcionando conexão de alta velocidade durante viagens internacionais.

Outras vantagens exclusivas do Cartão Nubank Ultravioleta

O Nubank Ultravioleta oferece outros benefícios premium além da internet gratuita, tornando-se uma escolha atraente para quem busca mais do que um cartão de crédito convencional.

Cashback de 1% em todas as compras: o valor retorna ao cliente e pode ser utilizado para investimentos, pagamentos ou transferências.

o valor retorna ao cliente e pode ser utilizado para investimentos, pagamentos ou transferências. Rendimento automático: o cashback recebido rende automaticamente a 200% do CDI, garantindo maior rentabilidade do que a poupança.

o cashback recebido rende automaticamente a 200% do CDI, garantindo maior rentabilidade do que a poupança. Sem anuidade (condicional): a anuidade é isenta para quem mantém uma média de gastos acima de R$ 5 mil ou possui R$ 50 mil investidos.

a anuidade é isenta para quem mantém uma média de gastos acima de R$ 5 mil ou possui R$ 50 mil investidos. Acesso a salas VIP em aeroportos: o cartão inclui o acesso ao programa LoungeKey, permitindo entrada gratuita em diversas salas VIP pelo mundo.

Em princípio, os benefícios foram pensados para oferecer mais conveniência, controle financeiro e vantagens para um público que busca exclusividade.

Por que o Nubank se destaca entre os bancos digitais?

O Nubank tem se destacado no mercado financeiro brasileiro pela inovação e pela abordagem focada na experiência do cliente.

A fintech tem crescido rapidamente e atualmente ocupa a quarta posição entre os maiores bancos do país, consolidando-se como referência em serviços bancários digitais.

Fatores que contribuem para o sucesso do Nubank:

Aplicativo intuitivo: a interface simplificada permite realizar operações como pagamentos, transferências e investimentos de forma rápida e sem complicações.

a interface simplificada permite realizar operações como pagamentos, transferências e investimentos de forma rápida e sem complicações. Segurança reforçada: o banco oferece alertas em tempo real de todas as transações, autenticação em dois fatores e a possibilidade de bloquear o cartão pelo próprio app.

o banco oferece alertas em tempo real de todas as transações, autenticação em dois fatores e a possibilidade de bloquear o cartão pelo próprio app. Atendimento de qualidade: o suporte ao cliente é amplamente elogiado por ser ágil, eficiente e humanizado , proporcionando atendimento 24 horas.

o suporte ao cliente é amplamente elogiado por ser , proporcionando atendimento 24 horas. Inovação constante: o banco está sempre expandindo seus serviços, como a conta PJ, seguros e agora a oferta de internet gratuita.

Como solicitar o Cartão Nubank Ultravioleta?

Para solicitar o cartão Nubank Ultravioleta e ter acesso aos benefícios, o cliente pode seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank. Clique na opção “Pedir Cartão Ultravioleta”. Preencha as informações solicitadas e aguarde a análise de crédito. Após a aprovação, o cartão será enviado ao endereço cadastrado.

Vale lembrar que o cartão está sujeito a análise de crédito e pode não estar disponível para todos os clientes.