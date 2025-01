É motorista de aplicativo? Nova atualização da CNH vai te deixar ASSUSTADO

Motoristas de aplicativo devem renovar a CNH em 2025? Entenda o que o Detran e o Ministério dos Transportes explicaram sobre o tema.

Circulam informações sobre supostas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que obrigariam motoristas de aplicativos a renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2025.

No entanto, o Ministério dos Transportes esclareceu que não há alterações confirmadas para o próximo ano que exijam atualização específica para esses profissionais.

O Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, desmentiu os rumores e garantiu que condutores com documentação regular não precisam se preocupar.

Mesmo assim, alguns detalhes sobre a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada) seguem sendo obrigatórios para motoristas que utilizam veículos para fins profissionais.

O Ministério dos Transportes esclarece se motoristas de aplicativo precisarão renovar a CNH em 2025. Veja o que muda e quem deve se atualizar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.bolsadafamilia.com.br).

O que é o EAR e quem precisa ter essa observação na CNH?

EAR significa Exerce Atividade Remunerada e deve ser incluído na CNH de motoristas que utilizam o veículo como meio de sustento. Essa observação é exigida para condutores que trabalham com:

Motoristas de aplicativos como Uber e 99

Motoristas de ônibus e vans escolares

Taxistas

Motofretistas e mototaxistas

Caminhoneiros e transportadores de carga perigosa

Ter a observação EAR na CNH é obrigatório para quem transporta pessoas ou bens de forma profissional. O descumprimento dessa regra pode gerar multa gravíssima, além de penalidades administrativas.

O que diz o Ministério dos Transportes sobre as mudanças?

O Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo de Lima Catão, esclareceu que as informações divulgadas sobre a renovação obrigatória da CNH para motoristas de aplicativos não procedem. Segundo ele, não há qualquer resolução ou nova norma para 2025 que altere o processo atual.

Ele orientou os motoristas a consultarem o portal oficial da Senatran ou os canais de comunicação do próprio Detran para evitar fake news. O portal pode ser acessado pelo site oficial da Senatran: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

Regras atuais sobre renovação da CNH para motoristas de aplicativo

A legislação de trânsito já exige que motoristas profissionais incluam o EAR na CNH. Essa regra não mudou e continua válida para 2025. A renovação regular ocorre dentro dos prazos estabelecidos de acordo com a validade da CNH, sendo:

10 anos para condutores até 49 anos

5 anos para condutores de 50 a 69 anos

3 anos para condutores a partir de 70 anos

Como incluir o EAR na CNH?

O Detran detalhou o processo para quem deseja incluir a observação Exerce Atividade Remunerada na CNH, que pode ser feita de forma simples:

Acesse o Portal de Serviços Meu Detran e inicie o processo de renovação.

e inicie o processo de renovação. Escolha a opção “Renovação com EAR” .

. Agende os exames necessários (psicológico e médico).

(psicológico e médico). Realize o pagamento das taxas.

Compareça ao Detran na data agendada para a captura de foto e realização dos exames.

O valor médio para a renovação da CNH com EAR no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, é de aproximadamente R$ 580,00.

Quais as penalidades para quem não tem o EAR na CNH?

O Gerente Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Ruben Ajala, alerta que dirigir profissionalmente sem o EAR é uma infração gravíssima, prevista no artigo 231, inciso VIII do CTB. As consequências incluem:

Multa de R$ 293,47

7 pontos na CNH

Remoção do veículo como medida administrativa

Quem está isento da renovação obrigatória em 2025?

De acordo com os esclarecimentos da Secretaria Nacional de Trânsito, motoristas de aplicativos não precisam renovar a CNH exclusivamente por exercerem a atividade. A renovação segue o prazo regular do documento.

Dicas importantes para motoristas de aplicativos