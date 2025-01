Prova de Vida 2025 é pelo CELULAR! Veja como fazer

A Prova de Vida do INSS 2025 já pode ser feita pelo celular com reconhecimento facial. Veja como realizar o procedimento e o calendário completo de pagamentos.

A Prova de Vida do INSS 2025 já pode ser feita de forma digital. Atualmente, isto é possível graças ao aplicativo Gov.br.

A saber, a funcionalidade facilita o processo, uma vez que permite que aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS comprovem que estão vivos sem precisar sair de casa, usando apenas o celular.

O reconhecimento facial e a verificação de dados oficiais garantem a segurança do procedimento, reduzindo fraudes. Confira mais detalhes a seguir.

Saiba como fazer a Prova de Vida INSS 2025 pelo celular e evite o bloqueio do benefício. Confira o calendário atualizado e como acessar o Gov.br. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a Prova de Vida do INSS?

A Prova de Vida é um procedimento obrigatório para aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo é assegurar que o benefício previdenciário seja pago apenas a quem realmente tem direito.

Desde janeiro de 2024, a responsabilidade de comprovação ficou a cargo do próprio INSS, que cruza informações de diversas bases de dados públicas e privadas.

Entretanto, quando o sistema não consegue confirmar a situação do beneficiário, o segurado recebe um aviso oficial.

A notificação pode ser enviada pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou diretamente no banco onde o benefício é pago. Caso o procedimento não seja realizado em até 60 dias após o aviso, o pagamento pode ser bloqueado.

Que tal conferir também?

Quem pode fazer a Prova de Vida pelo celular?

A versão digital da Prova de Vida está disponível para quem recebeu a notificação oficial do INSS. É necessário que o beneficiário possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou biometria registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já que o sistema faz a validação cruzada dessas informações para confirmar a identidade.

Para verificar a disponibilidade, basta acessar o aplicativo Gov.br, selecionar Prova de Vida e verificar se o procedimento está habilitado para o seu CPF.

Documentos e dados usados na Prova de Vida 2025

O INSS utiliza diversas fontes para confirmar a situação do beneficiário:

Reconhecimento facial pelo aplicativo Gov.br.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Biometria cadastrada no TSE.

Registros de vacinação e atendimentos no SUS.

Declaração do Imposto de Renda.

Participação em eleições.

Caso o INSS não consiga confirmar a vida do segurado usando essas bases, será necessário realizar o procedimento pelo aplicativo ou presencialmente.

Como fazer a Prova de Vida do INSS 2025 pelo celular?

O procedimento pode ser realizado de forma simples pelo aplicativo Gov.br. Veja o passo a passo:

Abra o aplicativo Gov.br ( https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=portal-logado.estaleiro.serpro.gov.br&authorization_id=19457058a8c ) e clique em “Entrar com gov.br”.

Informe o CPF e clique em “Continuar”.

Digite a senha de acesso cadastrada e toque em “Entrar”.

Na tela inicial, clique em “Prova de Vida” e, depois, em “Histórico de Prova de Vida”.

Selecione a opção “Prova de vida pendente” e clique em “Autorizar”.

Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial.

Após a validação, o status será atualizado para “Autorizado”.

Calendário de pagamentos do INSS 2025

O calendário de pagamentos do INSS para 2025 segue o número final do cartão do benefício.

Final 1: pagamento em 27 de janeiro.

pagamento em 27 de janeiro. Final 2: pagamento em 28 de janeiro.

pagamento em 28 de janeiro. Final 3: pagamento em 29 de janeiro.

pagamento em 29 de janeiro. Final 4: pagamento em 30 de janeiro.

pagamento em 30 de janeiro. Final 5: pagamento em 31 de janeiro.

pagamento em 31 de janeiro. Final 6: pagamento em 3 de fevereiro.

pagamento em 3 de fevereiro. Final 7: pagamento em 4 de fevereiro.

pagamento em 4 de fevereiro. Final 8: pagamento em 5 de fevereiro.

pagamento em 5 de fevereiro. Final 9: pagamento em 6 de fevereiro.

pagamento em 6 de fevereiro. Final 0: pagamento em 7 de fevereiro.

Aqueles que recebem até um salário mínimo recebem no início de cada ciclo. Já os segurados com valores acima desse piso têm o pagamento iniciado logo após esse período.

O que fazer se a Prova de Vida não for concluída?

Se o procedimento não for realizado ou o INSS não conseguir validar as informações, o benefício pode ser bloqueado após 60 dias da notificação. Para regularizar: