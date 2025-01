Oportunidade de mudar de vida! Veja os concursos públicos abertos e como participar das seleções

Diversos concursos públicos estão com vagas abertas em 2025. Veja salários, prazos e como se inscrever para garantir sua participação.

O ano de 2025 começou com diversas oportunidades de concursos públicos em todo o Brasil, oferecendo milhares de vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

As vagas contemplam desde cargos de nível fundamental até superior, com salários variando de R$ 1.518 a R$ 35 mil, atraindo o interesse de profissionais em busca de estabilidade e boas remunerações.

Muitos concursos já estão com inscrições abertas, enquanto outros ainda abrirão nos próximos meses. As oportunidades abrangem órgãos federais, estaduais e municipais, com destaque para tribunais, prefeituras e empresas públicas.

Para ajudar os interessados, foram divulgadas algumas das principais seleções de 2025, indicando o número de vagas, salários e prazos de inscrição, facilitando o planejamento de quem pretende se candidatar.

Milhares de vagas abertas em concursos públicos no Brasil em 2025. Confira os salários e saiba como garantir sua inscrição dentro do prazo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Principais concursos públicos abertos em 2025

Há diversas vagas disponíveis em concursos públicos ao longo de 2025, abrangendo diferentes regiões e áreas de atuação.

No setor judiciário, destacam-se as oportunidades oferecidas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), com salários que podem ultrapassar R$ 35 mil.

No setor de saúde, a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) disponibilizou 545 vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 17 mil.

Também no setor público federal, o INSS abriu 500 vagas para cargos de nível superior, com remunerações de R$ 15 mil.

As prefeituras também se destacam com milhares de vagas em diversas regiões. A Prefeitura de Sinop (MT), por exemplo, oferece 13.671 vagas com salários de até R$ 8.172. Já a Prefeitura de Jaíba (MG) conta com 282 vagas, com remuneração que pode alcançar R$ 18 mil.

Aproveite e veja:

Salários e requisitos variam entre os concursos

Os salários e critérios para participação variam de acordo com o órgão e o cargo pretendido. Algumas seleções exigem apenas o ensino médio completo, enquanto outras requerem nível superior e formação específica na área.

Para as vagas de ensino médio, os salários podem ultrapassar R$ 3 mil, como no concurso da Câmara de Porto Velho (RO). Já para cargos de nível superior, a remuneração chega a R$ 35 mil, como no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Entre os critérios mais comuns, destacam-se a idade mínima de 18 anos, a quitação eleitoral e, em alguns casos, a experiência na área de atuação. É importante verificar o edital completo de cada concurso para entender as exigências específicas e documentos necessários para a inscrição.

Prazos de inscrição e datas importantes

Os prazos de inscrição variam conforme o concurso, sendo necessário estar atento para não perder a oportunidade de participação.

No INSS, por exemplo, as inscrições encerram-se em 9 de janeiro, enquanto a Prefeitura de Monte Carmelo (MG) abrirá inscrições de 10 de fevereiro a 14 de março.

Já o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE), que oferece vagas com salários superiores a R$ 34 mil, tem inscrições abertas até 16 de janeiro. É importante acompanhar os calendários oficiais para não perder prazos importantes.

Dicas para se preparar para os concursos de 2025

Para aumentar as chances de aprovação em concursos públicos, uma preparação adequada é essencial. O primeiro passo é ler atentamente o edital e compreender todas as etapas do processo seletivo, como prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos.

A organização do cronograma de estudos é outro ponto chave. Estudar os conteúdos exigidos no edital, revisar provas anteriores e realizar simulados ajuda a fixar melhor o conhecimento. Além disso, buscar cursos preparatórios e materiais atualizados pode fazer a diferença na preparação.

Por que vale a pena prestar concursos públicos?

Os concursos públicos atraem muitos candidatos devido às vantagens e estabilidade oferecidas. Entre os benefícios mais destacados estão: