Moedas de 10 centavos com erros de fabricação tem valores de mercado IMPRESSIONANTE; veja

Colecionismo de moedas de 10 centavos encanta por seus detalhes históricos e raridades; descubra curiosidades sobre essas peças.

O colecionismo de moedas é uma paixão que vai além do valor monetário. Entre as peças mais fascinantes estão as modestas moedas de 10 centavos, que se destacam quando apresentam características raras ou erros de fabricação.

As moedas de 10 centavos pertencem à segunda família do real e começaram a circular em 1998. Elas são fabricadas em bronze sobre aço, com dimensões que incluem um diâmetro de 20 mm, espessura de 2,23 mm e peso de 4,80 g.

No anverso, encontramos a representação de D. Pedro I, acompanhada de elementos que remetem à Proclamação da Independência. Já o reverso exibe o valor facial em relevo e o ano de cunhagem, formando um design que une história e arte de maneira impressionante.

Moedas de 10 centavos: conheça as características únicas e os erros de fabricação que fascinam colecionadores. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Erros de fabricação e seu impacto no valor de mercado

Um dos fatores que pode elevar significativamente o valor de uma moeda é o famoso reverso invertido. Este erro ocorre quando o design dos lados da moeda não se alinha corretamente, tornando-se altamente cobiçado no universo da numismática.

No caso das moedas de 10 centavos, peças com esse erro podem ultrapassar a marca de R$ 120,00, dependendo do estado de conservação e do ano de fabricação. Esse mercado, que combina história e exclusividade, atrai colecionadores dispostos a investir em itens únicos.

Aproveite e confira:

Dicas práticas para vender moedas raras com segurança

Se você possui uma moeda com características especiais, vender esse item exige cuidados específicos. Aqui estão algumas dicas práticas para facilitar o processo:

Escolha plataformas confiáveis: utilize grupos especializados em numismática ou marketplaces reconhecidos.

utilize grupos especializados em ou marketplaces reconhecidos. Use catálogos especializados: pesquise os valores de referência para definir um preço justo.

pesquise os valores de referência para definir um preço justo. Capriche na apresentação: registre imagens claras e bem iluminadas, destacando o ano de cunhagem e possíveis erros de fabricação.

registre imagens claras e bem iluminadas, destacando o e possíveis erros de fabricação. Evite golpes: nunca envie sua moeda antes de receber o pagamento. Propostas que estão muito acima do valor médio podem ser indicativas de fraudes.

O mundo das moedas é repleto de surpresas e oportunidades. Ao explorar esse fascinante universo, você não apenas aprende sobre a história por trás de cada peça, mas também pode descobrir um investimento valioso.

Não hesite em compartilhar suas descobertas e experiências com amigos ou em comunidades de colecionadores!

Se você está interessado em saber mais sobre o colecionismo de moedas, explore novas informações e fique atento às novidades que podem surgir em sua coleção. Aventure-se e descubra os tesouros que podem estar ao seu alcance!